Bu hafta Enes Ünal’ın La Liga’da attığı gol onu bu ligde gol atan 10’uncu Türk futbolcu yaptı. Enes’in golü aklımıza ondan önce La Liga’da gol sevinci yaşayan Türk futbolcuları getirdi!

La Liga’da oynanan 3’üncü hafta maçında Real Betis’i konuk eden Villarreal’de 69’uncu dakikada Bacca’nın yerine oyuna dahil olan Enes Ünal, İspanya’da ilk golüyle tanıştı. Milli oyuncumuz dışında daha önce La Liga’da gol sevinci yaşayan Türk futbolcular için hazırladığımız isim ve performans listesi şu şekilde;

Nihat Kahveci: 2002 yılında gittiği İspanya’da Real Sociedad ve Villarreal formaları giydi. Unutulmaz maçlar çıkaran ve Kovacevic ile iyi bir birliktelik yakalayan Nihat Kahveci, çıktığı 195 maçta 75 gol atarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Arda Turan: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performanstan sonra Atletico Madrid ile 2011 yılında La Liga’da boy göstermeye başladı. Halihazırda Barcelona ile devam eden İspanya kariyeri 163 maçta 18 golle devam ediyor.

Arif Erdem: Real Sociedad’la 2000 yılında İspanya deneyimine başladı. Bu başlangıç çok kısa sürdü. Yalnızca 2 maça çıkabilen Erdem, Espanyol ve Barcelona karşısında forma şansı buldu. Espanyol ağlarına bir gol göndererek La Liga’da gol atan Türk oyuncuların yanına adını yazdırmış oldu.

Mehmet Topal: 2010-12 sezonlarında İspanya’nın dev kulübü Valencia forması giydi. 49 La Liga maçına çıkan Topal, ön libero olarak görev yaptığı takımda 1 defa gol sevinci yaşadı.

Hamit Altıntop: Real Madrid’in 2011-12 sezonunda transfer ettiği Mourinho’nun isteği doğrultusunda ” Los Galaktikos” kadrosuna dahil oldu. Yıldız karmasının oluşturduğu kadroda 5 maça çıkabilen Hamit Sevilla mücadelesinde attığı golle listede kendine yer buldu.

Tayfun Korkut: 2000-04 sezonları arasında Sociedad ile başlayan La Liga hikayesi Espanyol macerasıyla devam etti. 4 sezonda 99 maça çıkan orta saha oyuncusu 9 gol attı.

Mehmet Aurelio: 2008-09 sezonunda Real Betis formasıyla İspanya’da ülkemizi temsil eden devşirme oyuncumuz 29 maçta forma şansı buldu ve 4 gole imza attı.

Ersen Martin: 2007-09 sezonları arasında Recreativo Huelva formasını giydi. Kaldığı 2 senelik zamanda diliminde fazla forma şansı bulamadı. 25 maça çıkıp yalnızca 3 gol atabilme başarısı gösterdi ve listedeki yerini aldı.

Emre Çolak: Yetenekli solak, Türklere büyük sempatisi olan Deportivo La Coruna forması giyiyor. Milli oyuncu Deportivo’da oynadığı 34 La Liga müsabakasında 3 gol kaydederek La Liga kariyerine devam ediyor.

Enes Ünal: İngilizlerin “Ibrahimovic gibi oynuyor, Johnny Deep’e benziyor” dediği genç yeteneğimiz çıktığı 3’üncü La Liga maçında golle tanıştı ve lige merhaba dedi. Enes için her şey yeni başlıyor…

Yorumlar

yorumlar