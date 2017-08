İspanya’da 2017-18 sezonu başlamak üzere. Biz de bunun şerefine 21. yüzyılda La Liga’ya damga vuran 10 futbolcu için liste hazırladık

Roberto Carlos

Real Madrid’in 2000’lerin başında kurduğu Los Galacticos kadrosunun müstesna bir üyesi. Futbol otoritelerinin çoğu, halen kendisini gelmiş geçmiş en iyi sol bek olarak nitelendiriyor. Avrupa serüvenine İnter’de sol açık olarak başlayan ancak, İtalyan kulübünde bekleneni veremeyen Brezilyalı yıldız, efletun-beyazlılarda sol beke evrildi ve ofansif bek kavramını adeta yeniden yazdı. Fenerbahçe’de futbolcu; Sivasspor ve Akhisar’da ise teknik direktör olarak yakından tandığımız Carlos, Real Madrid formasıyla La Liga’da 370 maça çıktı ve 48 gol attı ve La Liga’ya damga vuran 10 futbolcu arasına girdi.

Ronaldinho

2000’lerin başında Figo’nun ayrılması ve kötü transferler nedeniyle bunalımda olan Barcelona’yı bu durumdan çekip çıkaran ve bugünkü Barça efsanesinin yazılmaya başladığı 2004-2006 arası dönemin en büyük yıldızı. Milyonlarca çocuk, onu taklit etti, onun gibi olmak istedi belki de onun sayesinde futbolcu oldu. Ronaldinho, 2005 ve 2006 yıllarında iki kez üst üste La Liga’da zafere ulaştı ve 2006’da gelen Şampiyonlar Ligi zaferiyle beraber Ballon d’Or ödülünü de aldı. Futbola biraz daha konsantre olabilse çok daha başka şeyler de yapabilirdi.

Raul

Messi ve Ronaldo rekorunu tarihe gömmeden önce Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan oyuncusuydu. La Liga ile özdeşleşmiş bir isimdi. Yıllarca Real Madrid’in en golcü oyuncusu oldu. Siz daha sahada olduğunu bile fark etmeden golünü atmış, sevinmeye gidiyor olurdu. Madrid formasıyla 550 maça çıktı ve 228 gol attı.

Xaviesta

Onları sahada ayırmak mümkün değildi, biz de listede ayırmadık. Messi, Henry, Eto’o, Neymar ve Suarez gibi büyük isimlerde üçüncü bölgede adeta yıpratan ve bütün kupalara ambargo koyan efsane Barcelona’nın beyniydi bu ikili. Haklı olarak herkes Messi’yi konuşsa da bu ikilinin orta sahada gösterdiği performans inanılmazdı. Takımdan ayrılan Xavi’nin eksikliği halen hissedilirken, İniesta’nın da yaşından kaynaklı yaşadığı performans düşüşü Katalan ekibini çok kötü etkiledi. Xavi, La Liga’da 505 maça çıkarken, İniesta da 413 müsabakada forma giydi.

Cristiano Ronaldo

Manchester United’da tozu dumana katarken, Real Madrid’den gelen astronomik teklifle La Liga’nın yolunu tuttu. Messi ile olan rekabeti, attığı yüzlerce gol, tartışma yaratan açıklamaları ve muhteşem fiziği… Hep konuşuldu, hep muhteşem futbol oynadı. Özellikle olgunluk döneminde kupaları toplamayı başardı. La Liga’da sadece 2 şampiyonluğu olsa da lige kattıkları bundan çok daha fazlasıydı. Sadece bir sezonda ligde 48 gol attı ve gol kralı oldu. Şu an dünyanın en büyük iki futbolcusundan biri, kim bilir, kariyerini bitirdiğinde tarihin en büyük iki futbolcusundan biri olarak da anılabilir.

Carles Puyol

Kaptan. O muhteşem Barcelona’nın sahadaki ruhuydu. Zaman zaman rakiplere sert müdahaleleri olsa da centilmenliği elden bırakmadı. Ronaldinho, Four Four Two İngiltere’ye verdiği ‘Benim 11’im’ röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: ‘Puyol her zaman benim kaptanım olarak kalacak. Onun gibi birini futbol dünyasında bulmak çok zor.’

Sergio Ramos

Puyol Barcelona için ne ifade ediyorsa, Ramos da kralın takımı için aynı şeyleri ifade ediyor. Takımın sahadaki ruhu, kaptanı. Aynı zamanda topla ilişkileri de çok iyi olan İspanyol futbolcu, belki de forvet bile oynayabilecek seviyede. 2006’da Sevilla’dan sağ bek olarak geldi ancak, zaman içinde stopere evrildi ve dünyanın en iyi stoperlerinden biri oldu.

Lionel Messi

Neredeyse tüm rekorların sahibi. Onu böyle 3-5 satırda anlatmak çok zor ama biz yine de şansımızı deneyelim. 7 La Liga şampiyonluğu, La Liga ve Barcelona tarihinin en golcü oyuncusu ünvanı ve bunları yaparken henüz 30 yaşında. Yani üst düzey futbol oynayabileceği en az 6-7 sene var önünde. Messi, şu ana kadar yaptıklarına rağmen hala bizi şaşırtmayı başarabiliyor.

Zinedine Zidane

Şu an teknik direktör olarak lige damgasını vursa da, unutmak mümkün değil, Zidane muhteşem bir futbolcuydu. Los Galacticos projesinin en büyük yıldızıydı. Real Madrid taraftarlarının gönlünde öyle bir taht kurdu ki, veda maçında bütün stat göz yaşlarına boğuldu.

Neymar

Geçtiğimiz günlerde transfer rekorunu ikiye katlayarak PSG’ye transfer olsa da Neymar La Liga ile Avrupa’ya atıldı. Daha genç yaşta yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğu Barcelona’da gidene kadar taraftarın sevgilisiydi. Özellikle transfer olduğu PSG’ye karşı Şampiyonlar Ligi’nde yaptıkları çok konuşuldu.

Şeref Konuğu: Iker Casillas!

