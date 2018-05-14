Levante deplasmanına konuk olan Barcelona şok yaşadı! Namağlup şampiyonluğa iki adım kala hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar!

La Liga 37’nci hafta karşılaşmasında Levante ile Barcelona, Ciudad de Valencia’da karşı karşıya geldi. Barcelona’nın ligin sonlarında yer alan rakibine karşı farklı bir skor alması beklenirken hiç de hesapta olmayan şeyler yaşandı!

Mücadelenin henüz 9’uncu dakikasında Emmanuel Boateng’in golüyle 1-0 öne geçen Levante, 30’uncu dakikada yine Boateng ile skoru 2-0’a getirdi. 38’inci dakikada Coutinho ile farkı 1’e indiren Barcelona, ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

İkinci yarıya kasırga gibi başlayan Levante, 46’ncı dakikada Bardhi, 49’uncu dakikada Boateng ve 56’ncı dakikada Bardhi ile skoru 5-1’e getirdi ve bizlere bir kez daha futbolun ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu göstermiş oldu.

Skorun şaşkınlığını üstünden çabuk atan Barcelona, 59 ve 64’üncü dakikalarda Coutinho ile 2 gol daha bularak skoru 5-3’e getirdi. 71’inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Suarez topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. Son dakikaları büyük heyecanı sahne olan karşılaşmadan başka gol çıkmayınca Barcelona, sezonu namağlup bitime şansını da tepmiş oldu.

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