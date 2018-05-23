Lewandowski için bir iddia da Ada’dan geldi!

Tam 100 milyon Sterlin’i gözden çıkaran Chelsea, Lewandowski için gemileri yakacağa benziyor

Bayern Münih formasıyla harika bir sezon geçiren Lewandowski için yeni rota Ada olabilir. Geçen sezon şampiyon olduğu Premier Lig’i bu sezon beşinci sırada bitiren Chelsea’de transferde öncelik forvet bölgesine olacak. Telegraph’ta yer alan habere göre, Menajer Antonio Conte’nin uzun zamandır takımdaki akıbeti belirsizliğini korurken İngiliz devi yıldız bir isimle yeni sezona iddialı başlamak istiyor.

Chelsea, daha önce de listesinde olan Lewa’yı transfer ederek gol yollarını Polonyalı yıldızla güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Sezon boyunca Alvaro Morata ve Giroud’dan istediği verimi alamayan Maviler, bu bölgedeki sorunu Polonyalı yıldızla tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor. Öte yandan Robert Lewandowski’nin de bir süredir Bayern Münih’ten ayrılabileceği konuşuluyor.

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