Lewandowski transfer için hazır!

Lewandowski artık farklılık istiyor! Senelerdir aynı ligde oynayan ve yeni heyecan arayan Polonyalı forvet artık buna hazır…

Polonya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda büyük bir hüsran yaşayan ve gruplarda elenip ülkesine dönecek olan Lewandowski, hakkında çıkan transfer spekülasyonlarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.

İtalyan basınına konuşan Lewa, “Sonsuza kadar Bayern Münih’te forma giymek istemiyorum. Bunu daha önce de belirttim.Şu an gelecekte ne karar vereceğimi ben de bilmiyorum. Şimdilik bunu düşünmüyorum. 29 yaşındayım ve sakatlık problemi yaşamazsam daha uzun yıllar oynayabileceğimi biliyorum” dedi.

Manchester United, Chelsea ve Real Madrid’in, başarılı oyuncu için girişimlerde bulunduğu ve cevap beklediği biliniyor. Özellikle Mourinho’nun forvet arayışında olduğunu düşünürsek yeni adresi Ada olabilir.

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