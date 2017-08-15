Ligue 1 başladı! Fransa yeni sezonda heyecan vaadediyor

Ligue 1 başladı! Sezonu erken açan Fransa’da ikinci hafta maçları oynandı. Özellikle Lille-Strasbourg maçı, haftaya damgasını vurdu.

Ne maçtı ama! İlk 20 dakikada iki oyuncusunu sakatlığa kurban vermek zorunda kalıp değişiklik yapan Lille hocası Marcelo Bielsa, oyundan memnun kalmamış olacak ki, 38’inci dakikada bir değişiklik daha gerçekleştirdi. Bu hamlelerle değişiklik hakkı dolan Arjantinli hocayı çok büyük bir sürpriz bekliyordu. Maçın 63’üncü dakikasında kaleci Mike Maignan’ın sakatlanması maçı bambaşka bir noktaya taşıdı. Önce Nicolas de Preville kaleye geçti ancak, ne hikmetse gol yedi (!) Bielsa da, yenen bu golün ardından oyuna tekrar müdahale etti ve Amadou’yu kalede görevlendirdi. Bu hamle de yeterli olmayınca ligin çiçeği burnunda ekibi Strasbourg, maçı 3-0 kazandı. “Ligue 1 başladı!” derken ünlem işareti kullanmak çok yerinde! Ligue 1’de RC Strasbourg-Lille mücadelesi tarihe geçti!

222 milyon euro’dan gol haberi var!

2017 yazının en büyük olayı kuşkusuz “Neymar, PSG’ye transfer oldu” haberiydi. Barcelona’da Messi’nin gölgesinde kaldığını düşünen Brezilyalı yıldız, kendi hanedanlığını yaratmak için Paris’i seçti. Bu hafta PSG’nin Guingamp’ı 3-0 yendiği maçta golle buluşan Neymar, yavaş yavaş takıma alıştığını gösterdi.

Geçen senenin sürpriz şampiyonu Monaco, ikinci haftayı da galibiyetle kapattı. Dijon’u deplasmanda 4-1’le geçtiler. Transferi hâlâ belirsizliğini koruyan Mbappe maçı yedek kulübesinde tamamlarken, Falcao attığı 3 golle galibiyeti getiren isim oldu.

Lyon da lige iki galibiyetle başlayan ekiplerden biri. Transfer döneminde Lacazette, Gonalons ve Tolisso’yu kaybederek çok büyük bir darbe alan Lyon, bu isimlerin yerini doldurmuş gözükmese de lige iyi başladı. Lakin, fikstürlerinin son derece kolay olduğunu unutmamak lazım. Bu hafta Rennes deplasmanından Mariano ve Depay’ın golleriyle 2-1 galip döndüler.

Nice, puan kaybıyla başladı

Fiyakalı hücum hattıyla geçen seneyi unutturmak isteyen Marsilya da lige 6 puanla başladı. Payet, Thauvin, Lopez ve Sanson gibi isimlerle yaratıcılık anlamında oldukça zengin bir kadro kuran Marsilya, bu hafta Ranieri’nin çalıştırdığı Nantes’ı sonradan oyuna giren Ocampos’un golüyle 1-0 mağlup etti.

Geçen senenin en güzel hikayelerinden biri olan Nice, bu sezona ise kötü başladı. 2 maçta 0 puan alabilen kırmızı-siyahlılar, bu hafta içerde Troyes’a mağlup olarak herkesi şaşırttı. Özellikle, geçen sene şov yapan Seri-Koziello ikilisi merkezde oldukça etkisizdi.

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