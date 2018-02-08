Ligue 1’e çiftçi protestosu

Fransa’da çiftçilerin son birkaç aydan beri süren protestolarından dolayı Toulouse-PSG maçı tehlikeye girdi. Çiftçi Sendikası açıklama yaptı

Ligue 1’de önümüzdeki cumartesi günü, Türkiye saati ile 19:00’da başlayacak Toulouse-PSG maçı için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Son aylarda Fransa genelinde protestolarını sürdüren çiftçilerin sorunu AB uyum süreci kapsamında uygulamaya konulan yeni kurallar. Tarım arazilerinin planlı olarak daraltılmasından dolayı seslerini duyurmaya çalışan çiftçi sendikası, bunun için en etkili yolun Ligue 1 seviyesinde oynanacak bir maçı engellemek olduğu konusunda hemfikir.

Protestolar kapsamında hükümeti üretimi durdurmakla tehdit eden ve traktör lastiklerini yakarak sokaklarda başlattıkları eylemlerini sürdüren protestocular, hükümet tarafından kararın geri çekildiğine dair bir açıklama yapılmadan geri çekilmeyeceklerini açıkladı. Sendika yetkilisinin bugün yeniden yaptığı açıklamaya göre tarım bakanı fikrini değiştirmezse cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren protestocular maçın oynanacağı stadı ablukaya alacak ve maçın oynanmasına izin vermeyecek.

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