Liverpool 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde finalde!

2007 Atina finalinden sonra ilk final! Liverpool 11 yıllık hasretini dindirdi…

Dün gece 5-2’nin rövanşında Liverpool, Roma deplasmanına konuk oldu. Rakibine 4-2 yenilse de ilk maçın avantajını kullanan “Kırmızılılar”, finale çıkan taraf oldu. Liverpool 11 sene sonra gelen finali gözyaşlarıyla karşıladı.

Tarihi 2005 finali

2005 finalinde Milan ve Liverpool, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelmişti. O gün 70 bin kişiye ev sahipliği yapan Olimpiyat Stadı, tarihi bir geceye tanıklık edeceğinden habersizdi. Önce ilk dakikada Maldini, ardından 39 ve 43’üncü dakikalarda Crespo ile Milan devreye 3-0 galip girdi. Ne olduysa bundan sonra oldu! Liverpool, 6 dakika içinde Gerrard, Smicer ve Alonso’nun golleriyle 60’ıncı dakikada skora denge getirdi.

Tüm dünyanın hayretler içinde kaldığı maç, uzatmalara taşındı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca şampiyonu penaltılar belirledi. Penaltılar sonucunda rakibine 3-2’lik üstünlük kuran Liverpool, tariihi bir geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.

2007 Atina Finali

2 sene sonra adeta rövanş için sahaya çıkan iki ekibin mücadelesinde bu kez gülen taraf Milan oluyordu. 45 ve 82’nci dakikalarda Filippo Inzaghi’nin gollerine, 90’ıncı dakikada Kuyt ile cevap veren Liverpool, kalan sürede gol bulamayınca rövanşı rakibine kaptırıyordu.

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