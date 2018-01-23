Liverpool 14 maç sonra mağlup

- Haber
- Röportaj
- Hikaye
- FourFourTwo TV
- Performans
Geçen hafta ligin namağlup tek ekibi olan Manchester City’i 4-3 yenerek son aylardaki çıkışını sürdüren Liverpool, Swansea deplasmanına konuk oldu. Eski Beşiktaş ve o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u da çalıştıran Carlos Carvalhal yönetimindeki Swansea, Jürgen Klopp’un öğrencilerine kötü bir gece yaşattı. Swansea, 40’ıncı dakikada Mawson’un golüyle öne geçtikten sonra 11 oyuncusuyla defansa çekildi. Golden sonra son sırada bulunan rakibine karşı oldukça baskın oynayan kırmızılar, bir türlü aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Liverpool 14 maç sonra mağlubiyetle tanışırken, mağlubiyet sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.
Yüzde 28 Topla Oynama Yüzde 72
3 Toplam şut 21
2 İsabetli şut 4
203 Başarılı pas 661
Liverpool’un mağlup olmama serisi
En son Premier Lig’in 9’uncu haftasında konuk olduğu Tottenham karşısında 4-1 mağlup olan Liverpool, o maçtan sonra çıktığı 14 lig, 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Fa Cup maçından mağlubiyet almadan ayrıldı. 92 gün sonra mağlup olan Liverpool’un 18 maçlık serisi;
Liverpool 3-0 Huddersfield Town
West Ham 1-4 Liverpool
Liverpool 3-0 Southampton
Liverpool 1-1 Chelsea
Stoke City 0-3 Liverpool
Brighton 1-5 Liverpool
Liverpool 1-1 Everton
Liverpool 0-0 West Bromwich
Bournemouth 0-4 Liverpool
Arsenal 3-3 Liverpool
Liverpool 5-0 Swansea
Liverpool 2-1 Leicester
Burnley 1-2 Liverpool
Liverpool 4-3 Manchester City
Liverpool 3-0 Maribor
Sevilla 3-3 Liverpool
Liverpool 7-0 Spartak Moskova
Liverpool 2-1 Everton
Yorum yapmak için giriş yapın Giriş