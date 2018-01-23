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Liverpool 14 maç sonra mağlup

By on 23 Ocak 2018
Liverpool 14 maç sonra mağlup

Liverpool 14 maç sonra ligde mağlubiyetle tanıştı, hem de lig sonuncusuna mağlup olarak!

Geçen hafta ligin namağlup tek ekibi olan Manchester City’i 4-3 yenerek son aylardaki çıkışını sürdüren Liverpool, Swansea deplasmanına konuk oldu. Eski Beşiktaş ve o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u da çalıştıran Carlos Carvalhal yönetimindeki Swansea, Jürgen Klopp’un öğrencilerine kötü bir gece yaşattı. Swansea, 40’ıncı dakikada Mawson’un golüyle öne geçtikten sonra 11 oyuncusuyla defansa çekildi. Golden sonra son sırada bulunan rakibine karşı oldukça baskın oynayan kırmızılar, bir türlü aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Liverpool 14 maç sonra mağlubiyetle tanışırken, mağlubiyet sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.

Swansea – Liverpool istatistikler

Yüzde 28  Topla Oynama    Yüzde 72
3                 Toplam şut           21
2                 İsabetli şut           4
203            Başarılı pas        661

Liverpool’un mağlup olmama serisi

En son Premier Lig’in 9’uncu haftasında konuk olduğu Tottenham karşısında 4-1 mağlup olan Liverpool, o maçtan sonra çıktığı 14 lig, 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Fa Cup maçından mağlubiyet almadan ayrıldı. 92 gün sonra mağlup olan Liverpool’un 18 maçlık serisi;

Premier Lig

Liverpool 3-0 Huddersfield Town
West Ham 1-4 Liverpool
Liverpool  3-0 Southampton
Liverpool  1-1 Chelsea
Stoke City 0-3 Liverpool
Brighton 1-5 Liverpool
Liverpool 1-1 Everton
Liverpool 0-0 West Bromwich
Bournemouth 0-4 Liverpool
Arsenal 3-3 Liverpool
Liverpool 5-0 Swansea
Liverpool 2-1 Leicester
Burnley 1-2 Liverpool
Liverpool 4-3 Manchester City

Şampiyonlar Ligi

Liverpool 3-0 Maribor
Sevilla 3-3 Liverpool
Liverpool 7-0 Spartak Moskova

FA Cup

Liverpool 2-1 Everton

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