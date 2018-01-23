Liverpool 14 maç sonra mağlup

Liverpool 14 maç sonra ligde mağlubiyetle tanıştı, hem de lig sonuncusuna mağlup olarak!

Geçen hafta ligin namağlup tek ekibi olan Manchester City’i 4-3 yenerek son aylardaki çıkışını sürdüren Liverpool, Swansea deplasmanına konuk oldu. Eski Beşiktaş ve o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u da çalıştıran Carlos Carvalhal yönetimindeki Swansea, Jürgen Klopp’un öğrencilerine kötü bir gece yaşattı. Swansea, 40’ıncı dakikada Mawson’un golüyle öne geçtikten sonra 11 oyuncusuyla defansa çekildi. Golden sonra son sırada bulunan rakibine karşı oldukça baskın oynayan kırmızılar, bir türlü aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Liverpool 14 maç sonra mağlubiyetle tanışırken, mağlubiyet sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.

Swansea – Liverpool istatistikler

Yüzde 28 Topla Oynama Yüzde 72

3 Toplam şut 21

2 İsabetli şut 4

203 Başarılı pas 661

Liverpool’un mağlup olmama serisi

En son Premier Lig’in 9’uncu haftasında konuk olduğu Tottenham karşısında 4-1 mağlup olan Liverpool, o maçtan sonra çıktığı 14 lig, 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Fa Cup maçından mağlubiyet almadan ayrıldı. 92 gün sonra mağlup olan Liverpool’un 18 maçlık serisi;

Premier Lig

Liverpool 3-0 Huddersfield Town

West Ham 1-4 Liverpool

Liverpool 3-0 Southampton

Liverpool 1-1 Chelsea

Stoke City 0-3 Liverpool

Brighton 1-5 Liverpool

Liverpool 1-1 Everton

Liverpool 0-0 West Bromwich

Bournemouth 0-4 Liverpool

Arsenal 3-3 Liverpool

Liverpool 5-0 Swansea

Liverpool 2-1 Leicester

Burnley 1-2 Liverpool

Liverpool 4-3 Manchester City

Şampiyonlar Ligi

Liverpool 3-0 Maribor

Sevilla 3-3 Liverpool

Liverpool 7-0 Spartak Moskova

FA Cup

Liverpool 2-1 Everton

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