Liverpool ve Real Madrid tura yakın!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün gece oynanan maçlarda Liverpool ve Real Madrid avantaj yakalayan takımlar oldu

Merakla beklenen Real Madrid-Psg maçında zafer Zidane ve öğrencilerinin oldu. Portekiz’de ise Liverpool fırtınası esti. Liverpool ve Real madrid aldıkları sonuçlarla çeyrek finale göz kırptı.

Real Madrid – PSG

Haftalardır merakla beklenen karşılaşmada Santiago Bernabeu’daki izleyiciler futbola doydu. Müthiş tempoya sahne olan maçta PSG daha atak olan taraftı. 33’üncü dakikada Adrien Rabiot’un golüyle 1-0 öne geçen taraf da PSG oldu. İlk yarı tam bu skorla bitecekken 44’üncü dakikada Toni Kroos’a ceza sahası içinde yapılan müdahalede, Gianluca Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo topu ağlara göndererek, takımının soyunma odasına moralle gitmesini sağladı.

Maçın ikinci yarısında da aynı tempo devam etti. Özellikle PSG maçı koparacak pozisyonlarda, son vuruşlardaki beceriksizliğinden dolayı bu fırsatını tepti. Maçın son 20 dakikasına Zidane’ın oyuncu değişikleri damga vurdu. Benzema, Casemiro, Isco oyundan çıkarken, Bale, Vazquez, Asensio oyuna dahil oldu. Oyuncu değişikliklerinden sonra ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 83’üncü dakikada biraz da şansın yardımıyla Ronaldo ile 2-1 öne geçti. Bayram yerine dönen Santiago Bernabeu’da 3 dakika sonra bu sefer sahneye Marcelo çıktı ve skoru tayin eden golü atarak, Real Madrid’i Fransa’ya 3-1’lik avantajla yolladı.

Ronaldo’dan bir rekor daha

Ronaldo, maçtaki ilk golüyle Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid formasıyla 100. kez ağları sarstı ve turnuvada tek bir takım formasıyla bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.Ayrıca Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını ise 11’e çıkararak krallık yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Porto- Liverpool

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto evinde Liverpool’u konuk etti. Evine avantajlı skorla dönmeyi hedefleyen Liverpool, işi biraz abarttı ve deplasmanda farklı bir galibiyetle ayrıldı. Önce 25’inci dakikada Mane, 4 dakika sonra da Salah’la golü bulan Liverpool ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da yüksek tempoyla başlayan Liverpool, 53’üncü dakikada Mane ile skoru 3-0’a getirdi. 70’inci dakikada sahneye bu kez muhteşem üçlünün bir parçası olan Firmino çıktı ve skoru 4-0’a getirdi. Firmino’nun golünde asist yapan Milner, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 6’ncı asistini yaptı ve zirveye oturdu. Maçta son sözü Mane 25 metreden çektiği sert şutla söyledi. Hat-trick yapan Mane’nin bu golüyle skor 5-0’a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca rövanş maçı prestij maçı haline dönüştü.

Liverpool bu sezon gol yağdırıyor

Liverpool 2-2 Sevilla

Spartak Moskova 1-1 Liverpool

Maribor 0-7 Liverpool

Liverpool 3-0 Maribor

Sevilla 3-3 Liverpool

Liverpool 7-0 Spartak Moskova

Porto 0-5 Liverpool

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