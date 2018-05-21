Brezilyalı yıldız oyuncu Lucas Moura sayesinde rakiplerinizi samba yaparak ekarte edebilirsiniz

Şimdilerde kariyerine İngiltere’de Tottenham formasıyla devam eden Lucas Moura için driplingle adam eksiltmek çok da zor bir iş değil!

1-Seçeneklerini belirle

Sahaya bak ve oyunu oku

“Top bana gelmeden ilk iş olarak en yakınımdaki takım arkadaşıma bakar, markaj altında olup olmadığını kontrol ederim. Daha sonra bana en yakın rakip oyuncuya ve rakip ceza sahasına ne kadar yakın olduğuma bakarım. Böylece top bana geldiğinde dripling mi yapacağım yoksa pas mı vereceğim, bunu belirlerim. Topla buluşur buluşmaz yüzümü karşımdaki rakip savunmacıya döner ve boş alan varsa onu çalımlamaya çalışırım.”

2-Rakibi analiz et…

… ve hamleni yap

“Pozisyonu ve rakibi iyi okuyup dripling yapmak için yaratıcılığımı kullanmalıyım. Vücudunun duruş şekli aslında yapacağım hareketi de büyük ölçüde belirler çünkü onun ne yapacağını anlarsam çalım atmam daha kolay olur. Vücudunu belli bir yana döndürmüş şekilde üzerime gelip hamle yapacağını çözersem diğer yöne doğru dripling yapmanın bana zaman kazandıracağını da anlamış olurum. Maçlarda sürekli bunu düşünürüm.”

3-Güven saç

Kendine ne kadar güvendiğini belli et

“Dripling yapmanın temelinde kişilik, öz güven ve anlık içgüdü yatar. Yeteneğin olduğunu hissediyorsan bunları geliştirmelisin ama daha da önemlisi bunları lehine kullanmak için karakterini kucaklamalısın. Örneğin; ben karşımdaki rakibi daima geçebileceğimi düşünürüm. Yapacaklarını çeşitlendirmek de çok büyük önem taşır; oyun stilini daima değiştir, sürekli farklı şeyler yap. Bir hareketi defalarca yaparsan başarılı olma şansın iyice azalır.”

4-Zaman ve yer var

Doğru tercihi yap

“Bugüne kadar aldığım en iyi tavsiye ne zaman top sürmem ve ne zaman ikiye-bir yapmak gerektiğini belirlemenin çok önemli olduğuydu. Kendi yarı sahandaysan topa daima iki kere dokun. Rakip yarı sahaya geçtiğinde direkt kaleye git ve savunmacıyı geri geri koşmak zorunda bırak. Kesinlikle rakibi küçük duruma düşürmek için dripling yapma! Hedefin daima rakip kale olsun. Kendi yarı sahanda olsan bile sürekli dikine top sürmeye çalış.”

5-Sıkı çalış

Kendini sürekli geliştirmeye bak

“Ne kadar yetenekli olursan ol, oyununu daima biraz daha geliştirebilirsin. Ben boş zamanlarımda tarihin en iyi oyuncularının videolarını izleyip yaptıkları hareketleri kopyalamaya çalışırım. Antrenman yapmayı her zaman sevmişimdir. Sao Paulo’dayken antrenman sonraları fazladan 30-40 dakika kalıp top tekniği, son vuruş, penaltı, serbest vuruş, uzun pas, taç atışı… Aklına ne gelirse çalışırdım. Sahip olduğun yeteneği geliştirmek çok ama çok önemlidir.”

6-Salon futbolu oyna

Top tekniğini geliştir

“Çocukken evdeki sandalyelerin etrafında top sürerdim. Ağabeyim ve kuzenimle bahçede futbol oynardık. Futbolu daima çok sevdim ve özellikle dar alanda oynamaya alışık olduğumdan yeni hareketler öğrenmeye son derece yatkınım. Birçok yetenekli oyuncu, futbola salon futbolu oynayarak başladı. Orada birçok şey öğreniyorsun; hızlı düşünme, çabuk hareket etme, seri pas yapma… Bunları sahaya yansıtırsan büyük avantaj elde etmiş olursun.”

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