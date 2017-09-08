A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolunda yaptığı maçlardan çıkan sonuçlar Lucescu’nun başını ağrıtsa da rüzgar artık tersine döndü. Hırvatistan maçından çıkan galibiyet birçok şeyi değiştirdi. Artık “Lucescu ile Dünya Kupası’na katılacağımızdan şüphemiz yok”

2018 yılında Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na gidebilmek için çabalayan Türkiye Milli Takımı, Fatih Terim’den sonra yeni bir sürece girdi. Yerine gelen Lucescu, yaptığı futbolcu tercihleriyle eleştirilmiş, Ukrayna maçında sahaya çıkardığı kadro birçok futbol yorumcusunu ters köşeye yatırmıştı. Topu takımlardaki yabancı oyuncu sayısının fazlalığına atan Lucescu’nun artık savunmada kalması gerekmiyor. Hırvatistan maçında 7 yeni isimle mücadele eden takımın rahatlattığı tek isim Rumen çalıştırıcı değil. Alınan puan takımda oynayan-oynamayan tüm oyuncular Lucescu ile Dünya Kupası’na katılacağımızda şüphe duymuyor. Hırvatistan maçından sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın özel uçağıyla Türkiye’ye getirdiği milliler de Mircea Lucescu’ya ve yardımcısı Tayfur Havutçu’yu övdü.

“Oyuncularla nasıl iletişim kurması gerektiğini biliyor”

Habertürk’e verdikleri röportajda Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Cenk Tosun gidişattan mutlu olduklarını vurguladı. “Lucescu ile çok iyi anlaşıyoruz. İletişim konusunda çok rahatız. Aynı dili konuşmamamıza rağmen oyuncularla nasıl iletişim kurması gerektiğini biliyor. Taktik bilgisi çok üst seviyede. Hırvatistan’ı en ince detaylarına kadar anlattı. Tam bir taktik deha. Lucescu ile Dünya Kupası’na katılacağımızdan şüphemiz yok. Tayfur Hoca gibi bir ismin varlığı ve tecrübesi de bizleri çok rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.

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