Luka Modric, futbolculuk kariyerini Real Madrid’de bitirmek istiyor

Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid’in tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric, kramponlarını Bernabeu’da asmak istiyor!

2012 yılında Real Madrid’le sözleşme imzalayan Luka Modric, 5 buçuk sezonda 13 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Real Madrid’in, İspanya ve Avrupa’daki zaferlerinde büyük pay sahibi olan tecrübeli isim, kariyerini de burada tamamlamak istiyor.

Luka Modric “Real Madrid’de oynamak bir rüyaydı gerçek oldu. Burada emekli olmayı başaran oyuncu sayısı oldukça az. Benim en büyük dileklerimden biri futbolu burada bırakmak ama futbol hızla değişen bir oyun olduğu için ne olup biteceğini bilmeyiz” dedi.

Madrid ekibinde yaşadığı 13 şampiyonluk sonrası Modric, daha fazlası için iddialı olmaya devam ediyor: “Tüm kupaları tekrar kazanmak istiyoruz, ligde hala hayattayız ve şampiyon olmak için her şeyi vereceğiz. Benim karakterim böyle ve ben her zaman daha fazlasını istiyorum. Yaptığım şeyden memnun olsam bile, her zaman daha fazla şey istemekle birlikte, bunların da tadını çıkarmam gerektiğini biliyorum. Bu beni ileriye itiyor ve bu benim karakterimin bir parçası.” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü oynanacak El Clasico’ya da değinen Hırvat yıldız, “Estadio Santiago Bernabeu’daki taraftarların takımın kazanmasını teşvik edeceğinden eminim, büyük maçlarda daima bizi destekliyorlar umarım harika bir atmosfer yaratırlar. İyi bir form yakaladık. Barcelona’ya boşluk bırakmamaya özen göstermeliyiz çünkü bunu yaparsanız sizi cezalandıracak çok oyuncu var. Biz maça hazırız umarım 3 puanı alan taraf biz oluruz” şeklinde konuştu.

