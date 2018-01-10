Vergi kaçakçılığı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma devam ederken suçunu itiraf eden Luka Modric hapis cezasından kurtuldu

Futbolculardan yüzde 56 oranında vergi alan İspanya’da vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Real Madrid’li futbolcu Luka Modric, 880 bin euro’luk ceza ödedi. İddianamede 2013 yılında 290 bin 990 euro, 2014’te de 572 bin 738 euro vergi kaçırdığı yazılı bulunan futbolcu, tüm bu suçlamaları kabul etti. Suçunu itiraf ederek mahkemeyle anlaşma yoluna giden Hırvat futbolcu, bu şekilde hapis cezasından kurtulmuş oldu. Zira pişmanlığını dile getirmese elinde güçlü deliller bulunan mahkemenin hapis cezası kararı kaçınılmaz duruma gelecekti.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen futbolcu, merkezi Lüksemburg olan bir şirket kurdu. Modric, bu şirket sayesinde İspanya’da yüzde 43’leri bulan vergi ödemesinin büyük bir kısmından kurtuldu.

Avrupa’nın futbolcular için uyguladığı en düşük vergi oranı yüzde 10’la Bulgaristan’da bulunuyor. Bunu yüzde 15’le Türkiye ve Çekya takip ederken İngiltere’deki oran yüzde 45. İtalya ve Almanya’da yüzde 47 olan vergi oranı Fransa’da yüzde 50 civarında. Bu alanda rekorsa yüzde 56 ile Portekiz’de.

Takım arkadaşıyla aynı dönemde soruşturmaya alınan Cristiano Ronaldo ve başka birçok futbolcunun davaları henüz sonuçlanmış değil.

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