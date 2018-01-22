Lyon’da kabus gibi bir akşam!

Ateşli tribünler, harika bireysel performanslar, sürükleyici bir hikaye ve en güzeli de “My heart will go on” eşliğinde mükemmelleşen goller. Emery’nin ömrünü kısaltan maç, futbolu bir kez daha sevdirdi

Dün akşam Paris Saint-Germain, ligdeki en zorlu sınavlarından birine çıktı. Ufak bir sakatlığı bulunan Neymar’ın kadroda olmamasının yanı sıra, Fransa’nın en zorlu deplasmanlarından birisi olan Lyon’a konuk oldular. Lyon aşçılarıyla, sakin bir şehir olmasıyla ve kültürüyle tanınabilir ancak dün akşam Park Olympique Lyonnais’te bunun çok uzağında bir tribün vardı. Normalde sessiz ve huzur dolu olan Lyon sokakları, dün akşam maçtan önce taraftarların sesiyle inliyordu! Ancak PSG için kötü haberler daha başlamamıştı.

Lyon maça hazırdı. Koreografiler, gürültülü seyirciler, motive olmuş oyuncular… Kazanmak için her şeye sahiplerdi. Güçlü bir kadro hariç! Çünkü Lyon kadrosu yetenekli isimlerden oluşsa da, para daha iyilerini satın almıştı. Lyon da seyircisi gibi baskılı başladı ve PSG’ye nefes aldırmadı. Hatta gol bile PSG ne olduğunu anlayamadan geldi. Rabiot’nun yaptığı faul sonrası serbest vuruşu kullanan Nabil Fekir, Areola’nın da yanlış yerde durmasını değerlendirerek 30 metreden harika bir falsolu frikikle topu ağlara gönderdi. Lyon golün ardından da durmadı ve basmaya devam etti ancak dakikalar geçtikçe oyun dengenlendi, hatta PSG hücumları sıklaşmaya başladı. Ndombele, PSG orta sahalarına tüm maç boyunca nefes aldırmasa da, PSG orta sahaları ve defansı da Lyon’un hücum yapmasına olanak sağlamıyordu. Lyon, önden de gelen baskıya karşılık veremeyince mecbur uzun oynamaya başladı. Zira kısa oynasalar da ileriye çıkamıyor, topu kaptırıyorlardı.

PSG oyuna biraz denge getirse de bir kötü haber daha geldi: Houssem Aouar ile hava topu mücadelesine giren Kylian Mbappe’nin kafasından yaralandı ve tedaviye rağmen kanaması devam etti. Hayır, işler daha kötüleşmedi! Bu sakatlık onun oynamasını engellemedi ancak Verratti’nin harika pasını kovalayan futbolcu, kaleci Anthony Lopes ile çarpıştıktan sonra oyun bir süre durdu. Mbappe sonunda oyunu terk etmek zorunda kaldı, hem de sedyeyle.

Paris’in meşhur MCN üçlüsünden sadece C kalmıştı. Cavani, Paris’in asıl adamı olduğunu gösterebilirdi. Tabii aynı şey Draxler ve Di Maria için de geçerliydi. Ancak PSG taraftarlarının ağzında kötü bir tat bırakan ilk yarının kaderini son saniyelerde değiştiren üçü de olmadı, değiştiren iki bekti: Daniel Alves ve Layvin Kurzawa. Sakatlıkların oyunu durdurmasından ötürü 3 dakika uzatma verildi, ilk yarı boyunca sağ kanadı çok sık kullanan ve Mendy ile daha çok rakip yarı sahada karşı karşıya gelen Alves, 45+4’de harika bir orta daha açtı. Ceza sahasındaki Kurzawa da top yere değmeden, sol ayağıyla gelişine mükemmel bir vole vurdu, bu kadarı da yetmezmiş gibi top üst direğe çarpıp kaleye girdi. Enfes!

İkinci yarı ise hikaye kaldığı yerden devam ediyordu. Ndombele, Fekir, Cornet, Aouar ve Diaz ile ileriye çıkmaya çalışan Lyon, sürekli PSG’nin savunmasıyla karşılaşıp başarısız oluyordu. Buna Lo Celso ve Adrian Rabiot’nun da sürekli karşılarına çıkmasını katarsak işleri zordu. PSG, kötü başladığı deplasmanda öne geçeceği golü bulmak üzereyken bir kötü haber daha geldi. Sahanın en iyilerinden olan Dani Alves, Ndombele’ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü, daha doğrusu görmedi. Tam sarı kart görecekken hakeme tepki gösteren Alves, hakemin otoritesinin sarsılabileceğini hissetmesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. PSG 10 kişi kaldı ve maça heyecan geldi!

Alves’in atılmasından birkaç dakika teknik direktör Unai Emery, Di Maria’yı çıkarıp yerine Belçikalı Meunier’i aldı. İspanyol teknik adam, bu kabus dolu akşamı 1 puanla kapatmayı seve seve kabul edecek olsa bile Lyon bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Paris temsilcisine karşı oynadıkları son 10 resmi maçın yalnızca 1’ini kazanan Lyon, bu sefer başarabilirdi (her ne kadar kazanması durumunda lider PSG ile arasında 8 puan fark olsa bile). PSG daha garanti oynamaya başladı, açık vermemeyi denedi. Lyon ise savunmayı öne çıkartıp, rakibin oyun alanını daraltarak ve Ndombele ile basılmadık yer bırakmayarak topa hakim olmayı, ileride çoğalmayı ve gol bulmayı denedi. Attıkları golden tam bir saat sonra Diaz ile bir fırsat yakalasalar da, Areola zaten dar olan açıyı daha da daraltıp golü engelledi. Daha sonra PSG savunmasının kararsız kaldığı birkaç tehlikeli karambol olsa da maç berabere bitecek gibi duruyordu. Ta ki PSG ilk yarıda yaşattığını yaşayana dek!

Uzatmanın bitişine 30 saniye kalmışken oyuna Aouar’ın yerine giren Memphis Depay, sol kanatta topu aldı, ceza sahasına paralel bir şekilde topu sürdü ve 20-25 metreden sağ ayağıyla topu sağ üst köşeye yolladı, Areola ilk golde hatalı yer tutsa da uçmuştu ancak bunu sadece izledi. Bu gol, Lyon’un PSG karşısında iki yıl sonra ilk kez kazanması demekti. PSG ise bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini aldı. PSG taraftarları “Neredesin Neymar?” derken Mbappe’nin de ciddi bir durumu olmadığını umuyor olmalı.

Ateşli tribünler, harika bireysel performanslar, sürükleyici bir hikaye ve en güzeli de “My heart will go on” eşliğinde mükemmelleşecek goller. Sanırız bu maç futbolu neden bu kadar çok sevdiğimizi özetliyor. Gerçi sorunlar yaşayan Neymar’ın yanı sıra sakatlanan Mbappe ve cezalı Dani Alves’i sayarsak bu maç Emery’i futboldan soğutmuş olabilir!

Yazı Ege Erdoğan

Yorumlar

yorumlar