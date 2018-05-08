Spor Toto Süper Lig’de yaşanan heyecan, 5 Majör ligde de yaşanıyor mu?

Avrupa’da liglerin bitimine çok az bir süre kaldı. Bu kritik haftalar öncesinde majör liglerde üst sıralar ve alt sıralar ne durumda onları inceledik.

Premier Lig

Premier Lig’de şampiyon aylar önce belli olmuştu aslında. Manchester City herkesle puan farkını açmış ve nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmişti. Evinde oynadığı son maçta da kupasına kavuşan mavililer, 4 sezon sonra şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi potasında ise işler karışık durumda.

2- Manchester United: 36 maç 77 puan

3- Liverpool: 37 maç 72 puan

4- Tottenham: 36 maç 71 puan

5- Chelsea: 36 maç 69 puan

Küme düşmesi netleşen Stoke City dışında West Bromwich’in de kümede kalma şansı mucizelere kaldı. Son düşecek takım içinse 4 takımın adı geçiyor!

15- West Ham United: 36 maç 38 puan

16- Huddersfield: 36 maç 36 puan

17- Southampton: 36 maç 33 puan

18- Swansea City: 36 maç 33 puan

19- West Bromwich: 37 maç 31 puan

La Liga

Taşların yerine oturduğu tek lig diyebiliriz. Barcelona’nın şampiyon olduğu La Liga’da; Real Madrid, Atletico Madrid ve Valencia direkt Şampiyonlar Ligi’ne giden ekipler olurken Deportivo La Coruna, Las Palmas ve Malaga ise ligden düşen takımlar oldu.

Serie A

İtalya’da durum karışık. Juventus 2 hafta kala Napoli’nin 6 puan önünde olsa da şampiyonluğunu ilan edemedi çünkü ikili averajları eşit. Ancak Juventus iki maçını kaybetse bile averajla şampiyonluğunu ilan edebilir.

İlk 4 için İnter, Roma ve Lazio arasında müthiş bir rekabet var. Roma bu hafta Juventus’u ağırlayacak. Eğer Roma maçı kazanamazsa her şey son haftaya kalacak.

3- Roma: 36 maç 73 puan

4- Lazio: 36 maç 71 puan

5- İnter: 36 maç 69 puan

Benevento ve Hellas Verona’nın haftalar önce küme düştüğü Serie A’da, son takım için 5 aday var.

14- SPAL: 36 maç 35 puan

15- Chievo: 36 maç 34 puan

16- Crotone: 36 maç 34 puan

17- Udinese: 36 maç 34 puan

18- Cagliari: 36 maç 33 puan

Bundesliga

Şampiyon Bayern Münih, ikinci Schalke 04… Peki ya Avrupa potası?

3- B.Dortmund: 33 maç 55 puan

4- Hoffenheim: 33 maç 52 puan

5- B.Leverkusen: 33 maç 52 puan

6- Leipzig: 33 maç 50 puan

7- Frankfurt: 33 maç 49 puan

8- Stuttgart: 33 maç 48 puan

(Not: İlk 4 Şampiyonlar Ligi’ne, 5’inci Avrupa Ligi’ne, 6’ncı Avrupa Ligi ön elemesine katılacak)

Köln Bundesliga’da düşmesi kesinleşen takım. Hamburg’un şansı az ama imkansız değil. 16’ncı sıradakinin play-out oynayacağı Bundesliga’da küme düşme potasında son durum;

15- Freiburg: 33 maç 33 puan

16- Wolfsburg: 33 maç 30 puan

17- Hamburg: 33 maç 28 puan

Ligue 1

PSG’nin şampiyon olduğu ligde, büyük bir ikincilik yarışı sürüyor. Küme düşme ve play out potası da karışmış durumda!

2- Lyon: 36 maç 75 puan

3- Monaco: 36 maç 74 puan

4- Marsilya 36 maç 73 puan

(İlk 2 direkt Şampiyonlar Ligi’ne, 3’üncü Şampiyonlar Ligi ön elemesine, 4’üncü direkt Avrupa Ligi’ne katılıyor)

15- Caen: 36 maç 37 puan

16- Lille: 36 maç 35 puan

17- RC Strasbourg: 36 maç 35 puan

18- Toulouse: 36 maç 34 puan

19- Troyes: 36 maç 32 puan

(NOT: 20 ve 19’uncu takımlar küme düşerken 18’inci takım play-out oynuyor)

Yorumlar

yorumlar