Manchester United’da sorun orta sahada mı?

Son olarak Newcastle United’a yenilen Manchester United’da işler yolunda gitmiyor!

Premier Lig’in ilk devresini 42 puanla ikinci sırada tamamlayan Manchester United, bu süreçten sonra oynadığı 8 maçta; 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 4 galibiyet elde ederek 14 puan toplayabildi.

Devre arasına Chelsea’nin 3, Liverpool’un 7, Arsenal ve Tottenham’ın 8 puan önünde giren Manchester temsilcisi bu farkı koruyamadı. 27’nci hafta itibariyle 56 puana sahip olan Manchester United’ı; 54 puanlı Liverpool, 52 puanlı Tottenham ve 50 puanlı Chelsea takip ediyor.

Son 3 maçta ikinci mağlubiyetini alan Manchester United’da taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta istikrarı savunanlar, diğer tarafta göze hoş gelmeyen futbola ağır eleştirilerde bulunan taraftarlar…Uzun yıllardır; Carrick, Scholes, Giggs orta sahasıyla mücadele eden Manchester United, bu 3’lünün dağılmasından sonra bir türlü orta sahadan istediği verimi alamadı. Oyunun iki yönünü de iyi oynayan Scholes-Giggs ikilisinin yeri hâlâ dolabilmiş değil. Kurtarıcı olarak bakılan Pogba da son dönemlerde eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Eski Liverpool oyuncusu ve teknik direktörü, aynı zamanda da Galatasaray’da da bir dönem teknik direktörlük yapmış olan Graeme Souness “Paul Pogba harika şeyler yapabilir, ancak büyük bir oyuncu olmaktan kilometrelerce uzakta. Bu durum, orta saha oyuncusu olmanın sorumluluğunu kavrayamamasından kaynaklanıyor” dedi. Souness sözlerine şöyle devam etti “Şu anda 24 yaşında ve 89 milyon sterlin’lik bir transfer, ancak yine de bu pozisyonun gereklerini yerine getirmesi için ne yapması gerektiğini anlamıyor. Hücum bölgesinde zekice işler yapabilir, ama geri dörtlü baskı altındayken onu ortalıkta göremiyorsunuz. Tıpkı topun ardından koşan bir okul çocuğu gibi oynuyor.”

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