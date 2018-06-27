Maradona bildiğimiz gibi

Maradona Dünya Kupası’nda oynamamasına rağmen, oynayanlardan daha fazla damga vurmaya devam ediyor!

Arjantin’in efsane oyuncusu Diego Armando Maradona, dün oynanan karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı. Gergin ve son dakikaya kadar büyük heyecana sahne olan karşılaşmada kameraların sık sık ekrana getirdiği Arjantinli efsane, atılan gollerin ardından adeta kendinden geçti.

Lionel Messi’nin 14’üncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdiği golün ardından hırs ve inanç dolu bir sevinç yaşadı. İşte o anlar;

Maçın bitimine doğru kameraların bir kez daha kadrajına giren Diego, bu kez ayaklarını korkuluklara uzatarak uyumaya koyuldu. Kendinden adeta geçmiş şekilde maçı izlemeye devam etse de tepki çekecek bir hareket yaptı. Rojo’nun turu getiren golünün ardından aşağı sarkarak orta parmak hareketiyle Nijerya taraftarı ve kulübesine hareket çeken Maradona, yanındakiler tarafından sakinleştirildi.

Maç sonrasında ise fenalaşarak hastabeye kaldırılan efsanenin tedbir amaçlı yatırıldığı, durumununsa cidde olmadığı öğrenildi.

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