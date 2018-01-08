Marcelo: “Bitmiş durumdayız!”

La Liga’da dün oynanan maçta Celta Vigo ile berabere kalan Real Madrid’de futbolcular manevi olarak dağılmış durumda

Celta Vigo deplasmanından 2-2’lik skorla 1 puan çıkarabilen Real Madrid’de zihinsel yorgunluk Zidane’dan sonra futbolcuları da ele geçirdi. 1 maç eksiğiyle lider Barcelona’nın 16 sayı gerisinde bulunan Real Madrid, fırsatları kaçırmaya devam ediyor. Puan tablosunda aranın açılmasıyla birlikte kazanabilecekleri kadar puan kazanıp Barcelona’nın puan kaybetmesini beklemek isteyen kulüpte işler planlandığı gibi gitmiyor. Maxi Gomez’in Daniel Wass’ın gollerinin karşılığını Gareth Bale verse de, takımından kendisine başkaca bir gol desteği gelmedi. Emre Mor’un da 73’üncü dakikada oyuna girdiği Celta Vigo, sahadan mutlu ayrıldı. Marcelo ise tüm Real Madridliler gibi durumdan rahatsız.

Maçtan sonra röportaj veren Marcelo, kendisini çok kötü hissettiğini söyledi. “Üzgünüz ve bitik bir durumdayız. İçine düştüğümüz karmaşadan kurtulmaya çalışıyoruz ama bu kolay olmuyor. Çalışmalarımızın karşılığını almakta zorlanıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapsak da bazen olmuyor.”

Real Madrid, La Liga’da bundan sonraki maçını 13 ocak tarihinde Villarreal ile oynayacak.

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