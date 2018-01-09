Marouane Fellaini kendisine kulüp arıyor

Geçtiğimiz eylül ayında Manchester United’ın yeni kontrat önerisini reddeden Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini, devre arası transferi için şansını deniyor

30 yaşındaki futbolcu, 4 buçuk yıldan bu yana formasını giydiği Manchester United’dan kendisine daha düşük bütçeli bir kontrat önermesinden dolayı ayrılmaya karar verdi. Manchester United formasıyla bugüne kadar 146 maça çıkıp, 19 gol ve 10 asist istatistiğine ulaşan Marouane Fellaini tekliften rahatsız ve bunu söylemekten çekinmiyor. Mourinho’ya beklentilerini ileten futbolcu, Premier Lig kulüpleriyle sınırlı kalmaksızın görüşmelere başladı. Devre arası transfer döneminde kulüpten ayrılmayı planlayan futbolcu, şayet bu olmazsa transfer dönemini sezon sonu transferi için hazırlık olarak görecek.

Dizinden geçirdiği sakatlıktan dolayı bu sezon istediklerini yapamayan Fellaini, Dubai’de özel bir kampa girdi. Mourinho, kendi isteği doğrultusunda hazırlanan kamp ortamı ile futbolcusunu güçlendirmeyi ve kendisiyle kalmaya ikna etmeyi umuyor olsa da futbolcu şartları korunmadığı ya da iyileştirilmediği takdirde kararında dönmeye niyetli değil. Ancak kulüp yönetiminin Fellaini için masaya başkaca bir teklif kotmayı planlamıyor. Fellaini de bu kampı kulüple ilgili beklenti içine girmeden Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için de önemli bir hazırlık olarak görüyor.

Fellaini daha önce Türkiye’de Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray’la ilgili transfer haberlerine konu olmuştu.

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