Mauricio Pochettino nasıl bir futbolcuydu?

İki adam, çiftçi Hector Pochettino’nun Santa Fe’de 4 bin kişinin yaşadığı sıradan bir kasaba olan Murphy’deki evine geldi. 1985’in başlarında, sabahın serin saatlerinde; Newell’s Old Boys Akademisi’nin gözlemcileri Marcelo Bielsa ve Jorge Griffa, Hector’un 13 yaşındaki oğlu Mauricio için Fiat 147 ile üç saatten fazla yolculuk etmişti.

Burada Newell’s için genç oyuncular bulabileceklerine eminler. Genç Pochettino savunmacı olmasına rağmen bir forvet kadar gol atıyordu. Kapıyı çaldıklarında uykusundan yeni uyanmış Hector kapıyı açtı. Oğlunu soran adamlara bir süre boş boş bakması da bundandı. Neyse ki sonra Mauricio apar topar uyandırıldı. “Baksana Jorge!” demişti Griffa’ya Bielsa. “Sence de aradığımız bacaklar bunlar değil mi?”

7 yıl sonra takımın başında olan Bielsa, as takıma çıkan öğrencisi Mauricio’ya bir görev verdi. 20 yaşındaki oyuncuya “Gelecek perşembeye kadar San Lorenzo hakkındaki dosyalarına ihtiyacım var” demişti. “Son maçları hakkında ne bulursan okuyacaksın.”

Newell’s stoperi; rakibin güçlü ve zayıf yanlarına, duran top organizasyonlarına ve forvetleri Alberto Acosta’nın karşısında neler yaşayabileceğine çalıştı. Maçtan iki gün önce de tüm takımın önünde, bulduğu her şeyi Bielsa’ya sundu.

“Sahada cevapları bulmama yardım etti” diyor daha sonra Pochettino. Eğer birisi teknik direktör olacaksa bu da Poch idi, Bielsa bunu biliyordu. Fazla şans tanınmayan Newell’s, genç takımdan gelen oyuncuları ve ileride basan taktiği ile 1991’de Boca Juniors’u eleyerek Arjantin Şampiyonu olup, ertesi sene Copa Libertadores finaline çıkarken Bielsa’nın sahada en güvendiği isim Pochettino’ydu.

1994’te Pochettino, Espanyol’a transfer oldu. Bonservis bedelini yerel bir gazetenin sahibi olan Jose Manuel Lara karşıladı. “Espanyol gibi önemli bir kulüpte oynama şansını bana verdiği için Lara’ya minnettarım” demişti imza töreninde Mauricio. “Güçlüyüm ancak asla kötü niyetle müdahale yapmam.”

Bu ileri görüşlü bir yorumdu. Espanyol’daki iki döneminde toplam on sezon geçiren Pochettino, 13 kez kırmızı kart gördü. La Liga’da yalnızca sekiz oyuncu daha fazla kırmızı kart görmüştü. Ancak Pochettino cezalı değilken etkileyiciydi. 1996-97’de Arjantinlinin önderliğini yaptığı Espanyol savunması, 47 gol atan Ronaldo’ya sahip olan Barcelona hücumuna karşı kalesini gole kapadı. 2000’de ise Copa del Rey’i kazandılar. Hem de 60 yıl aradan sonra!

“Pochettino soyunma odasında büyük bir karizmaya sahipti” diyor teknik direktör Paco Flores. “Ayrıca oyuncular ve taraftarlar arasında güçlü bir birlik vardı. O bunun önemini biliyordu.”

Ocak 2001’de PSG’ye transfer oldu. 2003’te Fransa Kupası finalini kaybettiler. 2003’te diğer bir Ligue 1 ekibi Bordeaux’ya transfer oldu ancak yeni yılla beraber maaşında büyük bir indirimi kabul edip “yuvasına” Espanyol’a döndü. O dönem La Liga’nın son sırasında yer alan Espanyol, Pochettino’nun savunmaya eklenmesi ile beraber maç kaybetmedi.

Sakatlıklar ve teknik direktör Migual Angel Lotina ile yaşadığı tartışma, Pochettino’nun etkisini azalttı ve 2005-06’da, ani bir kararla emekli olmaya karar verdi. Üç yıl sonra ise teknik direktör olarak kulübe geri döndü. Ancak yedek kulübesindekiler çok değişmişti (kadın takımının başına geçti)!

La Liga’nın en iyi savunmacısı seçildikten sonra kendisine “Berbat bir savunmacısın” diyen Bielsa, 1985’in başlarındaki o sabah Murphy’e gitmekle ne kadar gurur duysa az. “Gerek futbolculuğunu gerekse kişiliğini çok takdir ediyorum” demişti öğrencisi hakkında.

Pochettino aslında İngiliz futboluna pek de yabancı değil. 2002 Dünya Kupası’nda Michael Owen’a yaptığı penaltı, Arjantin’in 1-0 kaybetmesine neden olmuştu.

“Bazı şeyler barizdir ve bunlar hakkında konuşmanın anlamı yok” diyerek penaltı olmadığını belirtiyor Pochettino. “Mesela Tanrı’nın Eli. Sizce Peter Shilton elle dokunup dokunmadığını sorar mı? Herkes görmüştü. Owen da penaltı olmadığını biliyor. Bunu ona sormanın bir manası yok.”

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