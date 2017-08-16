Medipol Başakşehir-Sevilla: Şampiyonlar Ligi gruplarına 1 kala!

Medipol Başakşehir-Sevilla, Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesi ilk maçında bugün saat 21:45’te karşı karşıya gelecek.

Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma imkanı olan Başakşehir’de heyecan had safhada. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak müsabaka öncesinde iki takımın kadroları bu zorlu 90 dakikaya hazır durumda. Medipol Başakşehir-Sevilla karşılaşmasının kadrolarının şu şekilde olması bekleniyor:

Başakşehir’in sahaya; Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor 11’i; Sevilla ise, Rico, Corchia, Kjaer, Escudero, Mercado, Krohn Dehli, N’Zonzi, Banega, Navas, Nolito, Ben Yedder ile çıkabilir.

Son 11 senede 5 kez UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Endülüs ekibinin hücum hattında önemli isimler bulunuyor. Navas, Banega, Nolito ve Ben Yedder gibi hız, teknik ve bitiriciliği üst düzey olan hücum hattı Abdullah Avcı ve öğrencilerini düşündürüyor. 4-3-3 taktiğini benimseyen Eduardo Berizzo’nun kanatları aktif kullanması bekleniyor. Burada devreye Visca, Elia, Caiçara ve Clichy girecek. Elia ve Visca’nın kanatlarda ilk presi başlatıp, Clichy ve Caiçara’nın adam markajını dikkatli yapması beklenecek. İçeri çevrilecek toplarda stoper tandeminin çok dikkatli olması önemli. Kilit nokta ise orta sahada Emre’nin oyun kurması ve N’Zonzi’nin hava topları ve pas dağıtımındaki verimliliği olacak. İki takımdan da saha içinde esnek taktik geçişleri görmek mümkün.

Mevlüt ve Gökhan İnler Başakşehir’de sonradan girip maçı değiştirebilecek isimler olacak. Sevilla’da ise Correa oyunun seyrini değiştirebilecek en önemli isim. Taktik savaşlarının yaşanacağı bu eşleşme seyir zevki yüksek bir mücadeleyi bizlere vadediyor.

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