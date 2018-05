Messi: Real Madrid’de Neymar’ı görmek korkunç olur!

Lionel Messi, eski takım arkadaşı Neymar’ın hiçbir koşulda Real Madrid forması giymesini istemiyor

4 yıl boyunca beraber top koşturan Lionel Messi, eğer Neymar’ın ezeli rekabette Madrid tarafını seçmesi halinde onu sevenler için büyük bir darbe olacağını itiraf etti. Barcelona’daki başarılırını örnek gösteren Messi, “Bu kulüpte yaşadığı başarılardan sonra Real Madrid’de Neymar’ı görmek korkunç olur. Taraftarlar onu çok seviyor ve eğer böyle bir seçim olursa çok büyük bir yıkım olur.” dedi.

Real Madrid’de strateji hazır

Madrid ekibi, Fransa’da yaşamaktan ve oynamaktan mutsuz olan Neymar’ı transfer etmek için

Gareth Bale’den vazgeçecek. Dönemin en pahalı transferine imza atıp Tottenham’dan Galli yıldızı kadrosuna katan Real Madrid, Bale’i yüksek bir bonservisle satıp Neymar için hem kadroda yer açmış olacak hem de bonservisi için gelir sağlamış olacak.

En iyi olmakla ilgilenmiyorum

Messi, insanların kendisi ve diğer oyuncularları kıyaslayıp derecelendirmesini reddediyor.”Şimdiye kadarki en iyi olmakla ilgilenmiyorum. Ben asla birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü olduğumu söylemedim. Her sene yeni bir sezon başlıyor ve ben kendimi geliştirmeye, her şeyi kazanmaya, her şeyimle sahada olmaya, takımımla şampiyonluklar kazanmaya odaklanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

yorumlar