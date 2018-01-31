Mesut Özil, Arsenal’in en çok kazananı oldu

Daha iyi bir teklif alana kadar sözleşmesini yenilemeyen Mesut Özil, Arsenal’in en çok kazanan futbolcusu oldu

Arsenal’deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, kulübüyle 2021 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Arsenal’de takımdaki geleceği tartışılan ve adı sık sık transfer haberlerine konu olan futbolcu, haftalık olarak hesaplandığında 350 bin sterlin’i bulan yeni sözleşme bedeliyle kulübünün en fazla pay ayırdığı futbolcusu oldu.

2013 yılından itibaren Arsenal forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 21 maçta 4 gol atıp, 6 kez de asist yaptı. Mesut Özil, Real Madrid’den transfer edildiğinde kulübe 42 bin 500 paund’a mâl olmuştu.

Aralık gösterdiği performansla Premier Lig’de Ayın Futbolcusu seçilen Mesut Özil, kasım ayında da aynı başarıyı göstermişti. Mesut Özil’in Arsenal’de çıktığı 179 maçta 27 golü ve 62 de asisti bulunuyor.

Manchester United’ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Ian Wright, Mesut Özil’in Arsenal transferi için şunları söylemişti:

“Yakında kontratından dolayı serbest kalacak olması Mesut Özil’i transfer düşünen birçok takım için cazip hale getiriyor. Bunlardan en önemlisi de Manchester United. Mesut daha önce Real Madrid’de Jose Mourinho ile çalıştı ve birbirlerini tanıyorlar. Real Madrid’de birlikte çalıştıkları dönem sayesinde Mourinho onun için uygun şartların ne olduğunu biliyor. Mesut 29 yaşında ve tecrübeleri sayesinde gelişime de açık. Manchester United gelişimi için çok önemli bir aşama olacaktır. Orada birlikte oynayacağı isimler de onu ihtiyaç duyduğu şekilde besleyecek ve destekleyecektir. Tüm bu imkanlarla Mesut, Manchester United’da daha iyi bir performans gösterecek. Elbette Arsenal’den ayrılmasını istemem ancak, transfer olması durumunda kendisi için en uygun takım Manchester United olur.”

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