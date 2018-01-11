Arsenal’in eski forvetlerinden Ian Wright, Mesut Özil’in Manchester United’a transfer olma durumunu değerlendirdi

Arsenal için uzun zamandan beri konuşulan Alexis Sanchez ve Mesut Özil transferleriyle ilgili uzun zamandan beri ortaya atılan iddialar netlik kazanmaya başladı. Mesut Özil’in Manchester United’a transfer olma durumunu Ian Wright değerlendirdi.

“Yakında kontratından dolayı serbest kalacak olması Mesut Özil’i transfer düşünen birçok takım için cazip hale getiriyor. Bunlardan en önemlisi de Manchester United. Mesut daha önce Real Madrid’de Jose Mourinho ile çalıştı ve birbirlerini tanıyorlar. Real Madrid’de birlikte çalıştıkları dönem sayesinde Mourinho onun için uygun şartların ne olduğunu biliyor. Mesut 29 yaşında ve tecrübeleri sayesinde gelişime de açık. Manchester United gelişimi için çok önemli bir aşama olacaktır. Orada birlikte oynayacağı isimler de onu ihtiyaç duyduğu şekilde besleyecek ve destekleyecektir. Tüm bu imkanlarla Mesut, Manchester United’da daha iyi bir performans gösterecek. Elbette Arsenal’den ayrılmasını istemem ancak, transfer olması durumunda kendisi için en uygun takım Manchester United olur.”

Geçtiğimiz ay gösterdiği performansla Premier Lig’de Ayın Futbolcusu seçilen Mesut Özil, kasım ayında da aynı başarıyı göstermişti. Mesut Özil’in Arsenal’de çıktığı 179 maçta 27 golü ve 62 de asisti bulunuyor.

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