Michael Carrick savunma önünde oynamayı anlatıyor

Bir ön liberonun işi rakip atakları başlamadan bitirmekle geriden top alıp takımını hücuma kaldırmaktır! Bunu en iyi yapanlardan Michael Carrick, tavsiyeleriyle size yön veriyor

1- Görevinizi bilin

(Savunmanın parçası olduğunuzu unutmayın)

“Savunmanın önünde oynuyorsanız en önemli göreviniz stoperleri korumak ve önlerinde adeta bir kalkan oluşturmaktır. Böylece topun rakip forvetlere ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Maçın temposu artsa bile konsantrasyonunuzu asla kaybetmeyin. Top size geldiğinde hücuma çıkabiliyorsanız bunu yapın. Ancak topu kaptırdığınızda tehlikenin nereden geleceğini de kestirmeye çalışın. Rakip kontratağa çıktığında savunmanın önündeki yerinizi boşaltıp stoperlerinizi korumasız bırakmamalısınız.”

2- Savunmanızla konuşun

(Arkadaşlarınızla iletişim kurun)

“Rakip takım orta sahada farklı bir organizasyon yapıyor ya da forvetlerinden biri daha çok geri gelip orta sahaya yardım ediyorsa bunu mutlaka savunma oyuncularınıza bildirmelisiniz. Arkanızı sağlama almazsanız oyunun kontrolünü kaybedersiniz. Hem rakip forvetlerin pas yollarını kesecek hem de topun olduğu bölgeyi izleyebilecek şekilde pozisyon almaya çalışın. Top savunmanızla sizin aranıza geçerse rakip ileri, siz geri gidiyorsunuz demektir. Bu da iyiye işaret değildir.”

3- Disiplin önemlidir

(Yerinizi boşaltmayın)

“Savunmanın önündeki yerinizi kaybetmemeye ve rakip oyunculara koşu yapabilecek boşluklar yaratmamaya özen gösterin. Aksi takdirde stoperleriniz zor durumda kalır. Bazen kanatlara yardım etmeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda topa müdahale yapmaktan ziyade rakibin açısını kapatıp takım arkadaşlarınızın savunmaya dönmesi için zaman kazanmaya çalışmalısınız.”

4- Alana baskı yapın

(Adam adama markaj rakibe avantaj sağlar)

“Pres açılarına dikkat edin! Toplu oyuncuya pres yaparsanız arkanızda boş alan bırakırsınız. Bu yüzden rakibi, topu atmasını istediğiniz yere doğru yönlendirin. Bunu yapmak için de oyuncuya fazla yakın durmadan alanınızı kontrol etmelisiniz. Örneğin; rakibin kanat oyuncusu tehlikeliyse karşınızdaki oyuncuyu ters yöne doğru yöneltip topu ona ulaştırmasını engellemeye çalışın. Ya da rakipte Messi gibi göbekten geri gelip top almayı seven oyuncular varsa savunmanızın önünü kapatın ve topu kanatlara yaymasını sağlayın.”

5- Boşa kaçın

(Fırsat buldukça hücuma da katılın)

“Rakibi baskı altında tutup oyuna hükmetmek istiyorsanız topa sahip olup sürekli pas yapmalısınız. Takım halinde önde basıp rakibin yarı sahasını geçmesine izin vermeyin. Bir ön libero olarak hem geriden top alıp oyunun temposunu ayarlamalı hem de topu kaptırırsanız rakibin atağını başlamadan sonlandırmak için doğru yerde bulunmalısınız. Top oyundayken oyunun her yönünü görmeniz çok önemli; böylece top sizde olmasa bile arkadaşlarınızı yönlendirip oyunun temposunu ayarlayabilirsiniz.”

6- Pasları iyi seçin

(Seçeneklerinize göre paslarınızı iyi ayarlayın)

“Top size geldiğinde ‘Ne kadar dikine oynayabilirim?’ diye düşünürsünüz. Bazen isabetli kısa paslar boşa giden uzun paslardan çok daha yararlıdır. Belki rakip orta sahayı oyundan düşürüp savunma arkasına koşu yapan bir arkadaşınıza pozisyon yaratabilirsiniz. Ayrıca uzun pasta hata yapma olasılığınız daha yüksek olduğundan topun rakibe geçmesi ve tekrar savunma yapmak zorunda kalmanız da olası. İşte bu yüzden pas tercihlerinizi doğru yapmalı ve tempoyu ona göre ayarlamalısınız.”

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