Michael O’Neill başını polis ve mahkemeyle derde soktu!

İskoçya polisinin yaptığı açıklamaya göre Michael O’Neill alkollü araba kullanma suçundan yargı karşısına çıkacak!

Michael O’Neill’ın Ekim ayı günlüğü;

5 Ekim: Almanya ile Dünya Kupası eleme maçında Teknik direktör

8 Ekim: Norveç ile Dünya Kupası eleme maçında Teknik direktör

10 Ekim: Yargılanma!

İskoçya polisi Michael O’Neill için bir duyuru yapıp, alkol alarak direksiyon başına geçmesi şüphesiyle tutuklandığını duyurdu. 48 yaşındaki O’Neill Pazar günü saat 12.55’de Edinburgh’da polis tarafından gözaltına alındı… İskoçya polisi 48 yaşındaki bir adamın “içki kullanımıyla bağlantılı olarak” tutuklandığını ve suçlandığını doğruladı.

İrlanda Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada: “Biz Michael O’Neill’ın alkollü araç kullanma şüphesinden dolayı tutuklandığından haberdardık. Olay polis meselesi olduğu için federasyonumuz konuyla ilgili yorum yapmama kararı almıştır” denildi. O’Neill, Norveç’e karşı oynanan eleme maçından iki gün sonra 10 Ekim’de mahkemeye çıkacak. Kuzey İrlanda ile harika bir iş çıkaran ve önümüzdeki yaz Dünya Kupası için en azından play-off oynamayı garanti eden Kuzey İrlanda, bu olaydan nasıl etkilenecek hep birlikte göreceğiz.

Dünya Kupası Elemeleri

C Grubu: Almanya 24 puanla lider, Kuzey İrlanda 19 puanla ikinci ve Azerbaycan 10 puanla 3’üncü sırada. Son iki maç kaldığı için Almanya ve Kuzey İrlanda gruptan çıkmayı garantilediler. Büyük bir mucize olmazsa Almanya Dünya Kupası’na direkt katılan ekip olacak. Kuzey İrlanda’ysa Dünya Kupası’na katılma şansını play-off’larda arayacak. Belki de O’Neill’sız!

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