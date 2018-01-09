Milan’ın efsane oyuncusu ve şu anki teknik direktörü Gennaro Gattuso 40 yaşına girdi

Futbolun ana unsurlarından biri saha içinde sakin kalmaktır. Buna tezat olarak bazı oyuncular vardır ki sahada tam bir mafyaya dönüşür. Gennaro Gattuso tam da buna uygun bir örnek.

Takımı için tabiri caizse “kanının son damlasına kadar savaşan” bir oyuncu olmuştur Gattuso. Hangi takımın taraftarı olursa olsun orta saha oyuncusundan her sezon en azından 5 gol atmasını ister. “Cesur Yürek” lakaplı İtalyan efsanesi, Milan kariyeri boyunca 13 sezonda yalnızca 11 kez gol sevinci yaşadı. Messi’nin Ronaldo’nun 2 ayda attığı golü 13 yılda atmasına rağmen, AC Milan taraftarı için onlardan farksız değil.

Milan taraftarları Gattuso’yu sahada savaşan bir taraftar olarak görüyordu. Maç kazanma hırsı, çalışkanlığı, son düdüğe kadar savaşması ve takım oyuncusu olması tribündekiler için fazlasıyla yeterliydi.

Gattuso’nun vukuatlarından bazıları

1- Gattuso ve Joe Jordan

Şampiyonlar Ligi çok olaya sahne oldu ancak hiçbiri Milan’ın kaptanı Gattuso’nun son vukuatının yanından bile geçemedi. Tottenham maçında saha içinde rakibe yapmadığını bırakmayan ‘Rino’ lakaplı Gattuso, 58. dakikada yaşanan tartışmanın ardından kendini zor tutup bitiş düdüğü ile birlikte Tottenham’ın antrenörü Joe Jordan’ın boğazına sarıldı ve önüne geleni hırpaladı. Tottenham hocasının kendine küfür ettiğini belirten Gattuso özür dilerken “Böyle davranmamalıydım ancak bana hakaret etti. İskoçça bildiğim için cevap verdim, bunun altında kalamazdım” demişti.

2- Gattuso ve çılgınlıkları

Sakat kaldığı bir dönemde 24 takım arkadaşıyla adam başı 500 ila 1400 euro karşılığında canlı salyangoz yemek üzere bahse giren Gattuso, salyangozu yemiş ve toplam 25 bin euro kazanmıştı.

3- Gattuso ve İnter maçları

Serie A, İtalya Kupası, Şampiyonlar Ligi, hazırlık maçı ya da sıradan bir halı saha maçı… Gattuso, karşısında İnter forması giymiş 11 kişilik bir topluluk gördüğünde refleks olarak sertliğini iki katına çıkartır ve o maçları kartsız geçmesi mucize olurdu.

4- Gattuso ve Ibrahimovic

Ibrahimovic henüz Ajax forması giydiği dönemde Milan’la karşılaşmıştı. Bir orta saha mücadelesinde ortada hiçbir sorun yokken arkasında topu kazanmak isteyen Ibrahimovic’in burnuna sert bir yumruk atan Gattuso, Ibrahimovic’i ilk ve tek nakavt eden futbolcu olmuştu. Olayı daha ilginç kılan ise Zlatan’ın olaya tepkisiz kalmasıydı.

5- Gattuso ve yardımcısı

AC Pisa takımının başındayken de Gattuso etkisi kendini belli ediyordu. Bir maçta verdiği direktifi yerine getirmede problem yaşayan yardımcısına herkesin önünde sert bir tokat attı. Herkesin donup kaldığı bu anda Gattuso hiçbir şey yokmuş gibi oyuncularına taktik vermeye devam etti.

Yorumlar

yorumlar