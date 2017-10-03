Milli maçlar öncesi, Türkiye ve Avrupa’nın gol kralları!

Bu hafta sonu oynanacak milli maçlar öncesinde liglerin gol krallığı tahtında kimler oturuyor?

7 ve 8’inci haftası geride kalan Türkiye ve Avrupa liglerinde bolca gol seyrettik. Ligimiz de bu gol yağmurundan nasiplendi. Öyle ki 7’nci haftası geride kalan Süper Lig’de oynanan 63 karşılaşmadan hiç biri 0-0’lık sonuçla bitmedi. Bu gol bereketi en çok forvetlerin işine yaradı. Milli maçlar arefesinde Türkiye ve Avrupa’nın gol kralları yarışında son durum.

Süper Lig

Galatasaray’ın en yakın rakibinin 5 puan önünde olduğu 7’nci haftada, lider Galatasaray’dan Bafetimbi Gomis 7 golle gol krallığı tahtını 3 isimle daha paylaşıyor. Bu isimler; Trabzonspor’un golcü ismi Burak Yılmaz, Alanyaspor’da harikalar yaratan Vagner Love ve uzun yıllar sonra lige yükselen Göztepe’nin golcüsü Adis Jahovic. Bu 4’lüye en yakın isimler 5’er golle Yeni Malatyaspor’dan Boutaib ve Galatasaray’ın sürpriz golcüsü Tolga Ciğerci.

Premier Lig

Manchester City, Manchester United ve Tottenham’ın lig yarışı gol krallığında da devam ediyor. Manchester United’ın yeni yıldızı Lukaku 7 golle zirveyi ele geçirmiş durumda. 6 gollü oyunculardan Agüero, Harry Kane ve Morata Lukaku’nun ensesinde olan oyuncular.

La Liga

İspanya’da ligin tek hakimi Barcelona, gol krallığının da tek hakimi Lionel Messi. Messi 7 haftada 11 gol atarak yine sınırları zorladı. Messi’nin en yakın takipçisi 6 golle,Valencia’nın bu seneki yükselişinde büyük paya sahip olan Simone Zaza. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu ve Celta Vigolu Maxi Gomez 5 golle yarışın içinde yer alıyor.

Serie A

Uzun yıllar sonra büyük bir rekabete sahne olan İtalya’nın zirvesinde Napoli, Juventus ve İnter fırtınası esiyor. Gol krallığında da bu 3 ekipten isimler başı çekiyor. 7 maçta iki kez hat-trick yapan Dybala 10 golle 1’inci sırada yer alıyor. Hemen arkasında Lazio’dan İmmobile 9 golle yer alıyor. Napoli’den Mertens ve Roma’da Dzeko’nun 7 golle yer aldığı yarışta, İnter’den İcardi’nin 6 golü bulunuyor.

Bundesliga

Lige fırtına gibi başlayan Borussia Dortmund, Bayern Münih’in 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Bu başarıda aslan payı 21 golün 8’ini atan Pierre-Emerick Aubameyang’a ait. Gol krallığı tahtında 8 gollü Lewandowski ile krallığı paylaşan ikiliyi 5’er golle Leipzigli Werner ve Hannover’de Harnik takip ediyor.

Ligue 1

Fransa’da sürpriz yok! Lider PSG ancak gol kralı Falcao. 8’inci haftası geride kalan Ligue 1’de Falcao 12 golle hem Fransa’nın hem de Avrupa’nın en golcü oyuncusu konumunda. Hemen arkasından onu takip eden isim PSG’nin golcüsü Cavani’nin ise 8 golü bulunuyor. PSG’nin başka bir süperstarı Neymar 6 golle 3’üncü sırayı Lyon’dan Mariano Diaz’la paylaşıyor.

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