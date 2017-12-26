Avrupa’nın en popüler futbolcularını transfer ederek Amerika’da futbol tüketicisi oluşturmaya çalışan MLS kulüpleri bazı hesapları yanlış yaptı

Bastian Schweinsteiger, David Villa, Andrea Pirlo gibi isimleri ile birlikte tanımaya başladığımız MLS, kitlesini küçümseyerek bir hata yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’nde hangi futbolcuların formalarının ne kadar satıldığı açıklandı. Veriler en çok satılan forma hakkında çıkardığı sonuçla şaşırttı! İlk 10’a zor girmesi beklenen isimler, akla ilk gelecek Pirlo’nun dahi önüne geçti.

Birçoğu kariyerlerinin son dönemlerini yaşıyor olsa da MLS artık futbolun en büyük isimlerine ev sahipliği yapıyor. Bastian Schweinsteiger, David Villa, Kaka ve Andrea Pirlo bu sezon ABD sınırları içindeki sahalarda top koşturdu. Ancak bu isimlerin önüne geçerek formasını en çok sattıran isim Atlanta United FC yıldızı Miguel Almiron oldu. 23 yaşındaki Portekizli futbolcu orta saha pozisyonunda oynuyor.

Hakkında kim olduğunu hatırlatmak için bilgi vermeye gerek olmayan Bastian Schweinsteiger ise Almiron’un ardından ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada başka bir şaşırtıcı isim var: Josef Martinez. Miguel Almiron gibi Atlanta United oyuncusu olan Venezuelalı forvet takım arkadaşından 1 yaş büyük.

David Villa dördüncü sırayı alırken Amerikalı futbolseverler Jordan Morris’i üçüncü sıraya taşıdı. Sekizinci sırada bulunan Kaka’nın arkasında ise İtalyanların tapındığı Andrea Pirlo bulunuyor.

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