Mohamed Salah’ı olan kazandı! Liverpool 5-2 Roma

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında, Anfield Road’da Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın rüzgarı esti

Maçtan önce 3’lü savunma ile çıkacağını ve Mohamed Salah için önlem alacağının sinyallerini veren Di Francesco, sahaya 3-4-3 dizilimiyle çıktı.

İlk 10 dakikada Roma’nın rakip kaleyi yokladığı maçta Oxlade-Chamberlain, sakatlanıp yerini 18’inci dakikada Wijnaldum’a bıraktı. Bu dakikadan sonra, önce oyuna denge geldi ardından ipleri eline alan taraf Liverpool oldu.

Rakibine büyük bir baskı kuran Liverpool, 35’inci dakikada Salah’ın ceza sahası sağ çaprazından vurduğu muhteşem şutla 1-0 öne geçti. Golden sonra tek kaleye dönen maçta, ilk yarı bitmeden sahneye bir kez daha Salah çıktı ve skoru 2-0’a taşıdı.

İkinci yarı başladığında Liverpool kaldığı yerden üstüne koyarak devam etti. Orta sahada “Gegenpress” taktiğiyle adeta top bırakmayan kırmızılılar, 56’ncı dakikada Mohamed Salah’ın sağ kanattan taşıdığı topu içeri çevirip Mane’nin tamamlamasıyla farkı 3’e çıkardı. Hem tribün hem de sahada şov yapan Liverpool’un durmaya niyeti yoktu!

5 dakika sonra 3’üncü golün kopyası niteliğinde bir gol oldu. Yine sağ kanattan gelen Salah, topu içeri çevirdiğinde tamamlayan isim Firmino oldu ve 1 saatlik bölümde skor 4-0’a geldi. Rüzgarı arkasına alan ev sahibi, önce fırtınaya ardından kasırgaya dönüştü! 68’inci dakikada Milner’in köşe vuruşunda kafayı vuran Firmino, takımını 5-0 öne geçirdi.

Karnaval yerine dönen Anfield Road’da 75’inci dakikada Klopp, Salah’ı alkışlatıp Danny Ings’i oyuna sürdü. Salah çıktıktan sonra el freni erken çeken Liverpool, 81’inci dakikada Lovren’in hatasından faydalanan Dzeko’nun golüne engel olamadı. 85’inci dakikada Nainggolan’ın vuruşunda Milner’ın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Perotti topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti 5-2…

Liverpool-Roma istatistikler

Topla oynama: Yüzde 49 – Yüzde 51

Toplam şut: 21 – 14

İsabetli şut: 11 – 6

Başarılı pas: 327 – 346

Orta: 5/19 – 5/22

Liverpool’un bu sezon farklı galip geldiği Şampiyonlar Ligi maçları

Maribor 0-7 Liverpool

Liverpool 7-0 Spartak Moskova

Porto 0-5 Liverpool

Liverpool 5-2 Roma

Yorumlar

yorumlar