Müdavimlerinin merakla beklediği FIFA 18 yarın futbolseverlerle buluşuyor!

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Haziran ayında EA Sports’un yaptığı açıklamada FIFA 18, Eylül ayında meraklılarıyla bulaşacaktı. Beklenen an geldi ve 26 Eylül’de FIFA 18 İkon ve Ronaldo edisyonlarının ön siparişini verenler oyunu indirebilecekler.
FIFA 18 dünya genelindeyse 29 Eylül’de satışa çıkacak. Oyunda TFF Süper Lig de yer alacak. Bunun yanında dileyenler Türkçe dil seçeneğiyle de oyunu oynayabilecek.
1- Ronaldo: 94
2- Messi: 93
3- Neymar: 92
4- Suarez: 92
5- Neuer: 92
PLAY STATION
PS4 FIFA 18 Standart Sürümü: 269 TL
PS4 FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 309 TL
PS4 FIFA 18 İKON Sürümü: 329 TL
PS3 FIFA 18 Standart Sürümü: 259 TL
XBOX
Xbox One FIFA 18 Standart Sürümü: 269,25 TL (EA Access üyelerine 242,33 TL)
Xbox One FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 328,75 TL (EA Access üyelerine 296,88 TL)
Xbox One FIFA 18 İKON Sürümü: 339,25 TL (EA Access üyelerine 305,33 TL)
PC
PC FIFA 18 Standart Sürümü: 238 TL
PC FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 318 TL
PC FIFA 18 İKON Sürümü: 358 TL
e-spor ve futbol haberlerini dijital platformda toplayan Futbolist, FIFA 18 için bu büyük günü düzenleyeceği etkinlikle kutluyor! Oyunda yer alan oyuncu kartlarının açılımı, yeni oluşturulmuş güncel kadrolarla hazırlık maçları ve yarışmalarla renklenecek lansman partisine Türk futbolunun tanıdık yüzleri de katılacak. Etkinliği canlı yayında, Futbolist’in sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
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