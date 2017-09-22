Serie A’nın 5’inci hafta sonunda 5’te 5 yapan iki takımı, Napoli ve Juventus’un sırları…

Serie A başlamadan önce iyi transferler yapan Milan ve İnter’den çok Napoli ve Juventus’un neler yapacağı merak konusuydu. Çünkü iki takım da kemikleşmiş kadrosuyla liderlik kavgasına tutuşacaktı.

Napoli ve oyun yapısı

Maradona’nın aşkı Napoli’nin, ilk 5 haftada 5 galibiyet alması Napoli sokaklarında herkesi mutlu etti. Teknik patronluğu Benitez’den sonra bir bankacıya emanet eden Napoli yönetimi, Maradona seçiminden sonra belki de en iyi seçimini yapmış oldu. Sarri’nin çılgın oyun stili taraflı tarafsız herkesi mest etmeye devam ediyor.



4-3-3 taktiğiyle sahaya dizilen Napoli’nin en belirgin özellikleri; kısa ve diyagonal paslar, takım boyunun kısa olması (30-40 metre), ön alanda yapılan pres ve aldatıcı koşular, bekleri aktif kullanması ve 4-5-1’e geçişte bloklar arası kaymada seri olmaları. İtalya’nın Barcelona’sı olarak da anılan kulüp pas oyununu hem yaratıcı hem seri oynayan nadir kulüplerden biri. Öyle ki geçen sezon Napoli %81 topla oynama oranıyla tarihe geçti! Geçen sezon oynanan Crotone maçında yakaladığı bu istatistik onların ne denli pas hastası(!) olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu sezon ligde oynadıkları 5 karşılaşmada tam 19 gol atan Napoli kalesinde 3 gol gördü. Mertens, Hamsik, Callejon ve Insigne 4’lüsüne sahip Sarri, bu oyuncuları kullanmada kusursuz bir performans sergiliyor.