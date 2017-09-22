- Haber
- Röportaj
- Hikaye
- FourFourTwo TV
- Performans
Serie A başlamadan önce iyi transferler yapan Milan ve İnter’den çok Napoli ve Juventus’un neler yapacağı merak konusuydu. Çünkü iki takım da kemikleşmiş kadrosuyla liderlik kavgasına tutuşacaktı.
Maradona’nın aşkı Napoli’nin, ilk 5 haftada 5 galibiyet alması Napoli sokaklarında herkesi mutlu etti. Teknik patronluğu Benitez’den sonra bir bankacıya emanet eden Napoli yönetimi, Maradona seçiminden sonra belki de en iyi seçimini yapmış oldu. Sarri’nin çılgın oyun stili taraflı tarafsız herkesi mest etmeye devam ediyor.
4-3-3 taktiğiyle sahaya dizilen Napoli’nin en belirgin özellikleri; kısa ve diyagonal paslar, takım boyunun kısa olması (30-40 metre), ön alanda yapılan pres ve aldatıcı koşular, bekleri aktif kullanması ve 4-5-1’e geçişte bloklar arası kaymada seri olmaları. İtalya’nın Barcelona’sı olarak da anılan kulüp pas oyununu hem yaratıcı hem seri oynayan nadir kulüplerden biri. Öyle ki geçen sezon Napoli %81 topla oynama oranıyla tarihe geçti! Geçen sezon oynanan Crotone maçında yakaladığı bu istatistik onların ne denli pas hastası(!) olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu sezon ligde oynadıkları 5 karşılaşmada tam 19 gol atan Napoli kalesinde 3 gol gördü. Mertens, Hamsik, Callejon ve Insigne 4’lüsüne sahip Sarri, bu oyuncuları kullanmada kusursuz bir performans sergiliyor.
Juventus, uzun yıllar süren istikrarlı gidişini devam ettiriyor. Lige 5’te 5’le başlayan zebralar yine Serie A’nın favorisi konumunda. Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus; Bonucci, Coman, Lemina ve Rincon’la yollarını ayırıp Höwedes, Benatia, De Sciglio, Szczesny, Bentancur, Douglas Costa, Blaise Matuidi ve Bernardeschi’yle gücüne güç kattı.
Sahaya çıkan kadroya bakınca 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkacağını düşünenler Dybala faktörünü es geçiyorlar. 4-4-2 taktiğini kullanan Allegri bu sistemde Dybala’dan çok iyi verim alıyor. Takım boyunu kısa tutup orta sahada agresif oyun sergileyen Juventus, hücuma çıkışlarda kanatları aktif biçimde kullanıyor. Matuidi’nin orta sahadaki enerjisi ve pas dağıtımı Juventus’u orta sahada üsütün kılıyor. Son oynan lig maçında 55 pasın 55’ini de doğru adrese gönderen Matuidi, orta sahanın vazgeçilmezi konumunda. 14 gol atıp 3 gol yiyen Juventus’da Dybala attığı 8 golle istatistikleri alt-üst etti. 5 maçın 2’sinde hat-trick yapan Arjantinli yıldızın ligin sonunda kaç gole ulaşacağı merak konusu.
Yorum yapmak için giriş yapın Giriş