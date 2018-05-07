Ne goldü ama: L. Jutkiewicz

O gün 6-2’lik skordan sonra stadı terk edenler, kaderlerinin Tracy McGrady‘nin son 33 saniyede 13 sayı atabileceğini tahmin edemeyip salondan çıkanlar seyircilerle aynı olacağını tahmin edemezlerdi. Ama bu sporların güzelliği belli bir trendlerinin olmaması ve tahmin edilemez olaylara sahne olabilecek olmalarından kaynaklanıyordu.

İşte İngiliz forvet oyuncusu Lukas Jutkiewicz, futbolda pes etmek diye bir olgu olmadığını, en azından olmaması gerektiğini, 6-2’den 6-5 olan maçın uzatma dakikalarında, eşitliği sağlayan bu destansı golü atarak bir kez daha gösteriyordu.

Gerçeküstü bu golü buradan:

İngiliz spikerin “Geri dönüşlerin geri dönüşü” ve “Sezonun maçı… Hatta birkaç sezonun maçı” olarak nitelediği tüm maçın özetini ise buradan izleyebilirsiniz:

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