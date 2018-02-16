Netflix’in Juventus belgesel dizisi yayında!

Netflix’in merakla beklenen yapımı İlk Takım: Juventus belgesel dizisi yayına girdi

Kurulduğu tarihten bu yana 33 kez Serie A şampiyonluğu yaşamasının yanında çıkardığı efsane futbolcuları, tutkulu taraftarları ve kültürüyle ayrıksı bir çizgi yaratan Juventus, bir ilke daha imza attı. Netflix‘de yayınlanacak ilk futbol kulübü belgeseli bugün yayınlandı. Tüm bölümlerinin yüklendiği İlk Takım: Juventus belgesel dizisi futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

Netflix belgeselde, 2017-18 sezonu boyunca kulübün içindeki en ilgi çekici karakterleri adım adım izleyip en ilginç hikayelerin peşine düşerek futbolcuların hem kişisel hem de profesyonel hayatlarına ışık tutuyor. Bir sezonla sınırlı kalmayan yapım, Alessandro Del Piero dahil Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Daniele Rugani gibi futbolcuları ve teknik direktör Gianluigi Buffon‘u izleme fırsatı da sunuyor.

Netflix’te şu an için İngilizce, İtalyanca, Lehçe, Almanca ve Fransızca dil seçenekleri bulunuyor.

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