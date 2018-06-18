Neustadter eşcinsellik hakkında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe’nin Alman asıllı Rus futbolcusu Roman Neustadter, Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesine röportaj verdi!

Dünya Kupası kadrosuna alınmadığı için üzgün olan Neustadter, verdiği röportajda Rusya’daki turnuva için Rus halkı hakkında bilgiler verip, muzdarip olduğu eşcinsellik hakkında açıklamalarda bulundu. Rus halkının gösterildiği gibi soğuk davranmadığını belirten başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı;

“Rusya’yla ilgili olumsuz şeyler duymak benim için çok komik. İnsanlar sürekli ‘Rusya’ya seyahat edebilir miyim? Güvenli mi?’ diye soruyor. İnsanların haberlerden çok fazla etkilendiğini düşünüyorum. Rusya, güzel insanlarla dolu çok güzel bir ülke. Ruslar’ın soğuk ve iyi olmadığı söylenir ancak onlarla konuştuğunuzda size yardım ettiklerini görürsünüz.” dedi.

Eşcinsellik hakkında açıklamalar

İki yıl önce bir kişinin ‘Eşcinsel’ mesajını paylaşan ve tepki gösteren Neustadter, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Homofobik söylemlere artık katlanamıyorum. Bazı aptallar fotoğrafımın altına gelip ‘Gay’ yazıyor. İnsanların bunu neden eğlenceli bulduğunu anlayamıyorum. O yüzden bu tip şeylere tepki veriyorum. Günümüzde bile futbolcular, eşcinsel olduğunu açıklayamaz. Bu konuya gösterilen saygıda herhangi bir değişiklik yok. Bugün bir futbolcu eşcinsel olduğunu açıklarsa stadyumlarda çok kötü tepkiler görebilir. Kulüplerin bu konuda nasıl tavır alacağı konusunda da düşünceliyim. Bunu açıklamak, bir futbolcunun kariyerinin sonu olabilir. Eşcinsellik, bazı kişilerin aklında hala zayıflık olarak görülüyor. Eşcinsel profesyoneller de diğer futbolcular kadar koşabilir, futbol oynayabilir.”

“Eşcinsellik, taraftarlar ve medya tarafından diğerlerinden daha fazla kullanılıyorlar. Eninde sonunda eşcinselliğin dünyadaki en normal şeylerden biri olduğunu kabul etmemiz gerekecek. Eşcinsellik, homofobi gibi şeyleri soyunma odasında takım arkadaşlarınızla konuşamazsınız. Rusya’da normal midir? Bilemiyorum çünkü Rusya’da yaşamıyorum. İnsanları yargılamam doğru olmaz. Ancak bildiğim bir şey varsa Rusların daha anlayışlı insanlar olduğu. Doğrusunu söylemek gerekirse eşcinselliğe yaklaşımla ilgili herhangi bir umudum yok. Sistemde hiçbir şey değişmiyor. Futbol her zaman erkek sporu olarak görüldü, böyle de devam edecek. Eşcinseller, futbolda istenmiyor.”

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