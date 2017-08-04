Ve beklenen oldu, transfer rekoru kırıldı, Neymar PSG’ye transfer oldu

Paris Saint-Germain nihayet transferi açıkladı. Uzun süredir beklenen transfer gerçekleşti ve Barcelona’dan ayrılan Neymar, yeni transfer rekoru ile Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Neymar PSG’ye transfer oldu. 222 milyon euro serbest kalma bedeli ödenen Brezilyalı oyuncu bu transfer rekoru ile birlikte dünyanın en pahalı oyuncusu olma ünvanının da sahibi oldu. Ayrıca PSG, Neymar’a yıllık 45 milyon euro maaş ödeyecek. Neymar’ın Fransız kulübün’e toplam maliyeti bonuslar hariç tam 447 milyon euro olacak.

Rekor üstüne rekor

222 milyon euro’luk yeni transfer rekoru akılara eski transfer rekorlarını getirdi. Tabi zamanında şu an ki paraları ödemek mümkün değildi.

Kimilerine göre gelmiş geçmiş dünyanın en iyi oyuncusu olan Maradona, bundan 35 yıl önce tam 8 milyon euro’ya Boca Juniors’tan Barcelona’ya transfer olmuştu. O zamanların transfer rekoru olan bu rakam, tam 2 sene sonra yine Maradona için aşılmış oyuncu 13 milyon euro bedelle Barcelona’dan Napoli’ye transfer olmuştu.

Yıllar geçtikçe yeni rekorlar kırılmaya devam etti. Örneğin, dünyanın en iyi forveti sayılan “gerçek” Ronaldo PSV Eindhoven’dan Barcelona’ya 15 milyon euro bedelle transfer oldu. 1996 yılında yine rekor olan bu rakam, 1 sene sonra yine Ronaldo için nerdeyse iki katına çıktı. Oyuncu için İnter Barcelona kulübüne 28 milyon euro ödedi ve yeni bir rekor kırılmış oldu.

“Los Galacticos” olmak kolay değil!

2000 yılında Luis Figo, Barcelona’dan ezeli rakibi Real Madrid’e tam tamına 60 milyon euro bedelle transfer oldu ve yeni rekorun sahibi oldu. Rekor transferlerin adresi Real Madrid tam 1 sene sonra yine, yeniden bir rekor kırarak, Zinedine Zidane’ı 73 milyon 500 bin euro bedelle kadrosuna kattı. Tam 8 sene boyunca bu rakamı geçen olmadı. Taki Real Madrid kendi rekorunu kırana kadar. Messi ile dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo 94 milyon euro bedelle İngiliz kulübü Manchester United’dan Real Madrid’e transfer oldu. Bir daha asla geçilmez denen bu rekor, 4 sene sonra yine Real Madrid tarafından yıkılıp geçildi. Galler’li oyuncu Gareth Bale 101 milyon euro bedelle Tottenham Hotspur takımından transfer edildi. Dün açıklanan Neymar transferini de sayarsak son 5 rekor transferin 3!ünde Real Madrid imzası bulunuyor.

Yeni Rekor bu sefer İngilizlerden geldi!

2000 yılından itibaren 4 transfer rekoru kıran Real Madrid’in pabucu 2016 yılında dama atıldı. Alex Ferguson’un ayrılmasından sonra bir türlü eski günlerine dönemeyen Manchester United, 2012 yılında Juventus’a bedelsiz gönderdiği Paul Pogba’yı tam 105 milyon euro bedelle transfer ederek kırılması güç yeni bir transfer rekoruna imza attı.

Kırılması güç yeni transfer rekoru için, çoğu otorite tarafından kırılamaz, ulaşılamaz deniyordu. Ama dün akşam yaşanan gelişmeyle 105 milyon euro bir hiç haline geldi ve Neymar tam tamına 222 milyon euro bedelle PSG’ye transfer oldu. Bu rekorun kırılmasıyla birlikte ilk kez iki rekor arasında bu denli büyük bir fark oluştu. Son iki rekor transfer arasındaki fark eski rekordan tam 12 milyon euro daha fazla.

Her yeni rekorla söylenen klişe cümle olan “Uzun yıllar kırılması güç transfer” artık pek de geçerliliğini koruyamamakta. 17 senede tam 7 transfer rekoru kırıldı. Son 2 senede 2 rekor geldi. Ama dün kırılan bu yeni rekor arkasından gelenle hiç bu uzak olmamıştı. Yeni bir rekor kırılır mı onu zaman gösterecek.

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