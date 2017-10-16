NOSTALJİ | Messi’nin çektiği şut, taraftarın bileğini kırdı!

Lionel Messi, 13 yıl önce bugün La Liga’daki ilk maçına çıktı ve o günden bu yana 390 maçta forma giydi. Messi’yi Messi yapan 360 gol, 139 asist ve 8 şampiyonluk da böyle geldi! Tabii her şey kusursuz değildi: Messi’nin çektiği şut taraftarın bileğini kırdı!

2015-16 sezonu, La Liga’nın 30’uncu haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Villarreal-Barcelona maçında Lionel Messi‘nin çektiği bir şutta tribüne giden topun Villarrealli genç bir kadının el bileğini kırdığı ortaya çıktı. Karşılaşmanın 15’inci dakikasında Villarreal kalesini karşıdan gören bir yerde Messi’nin çektiği şut öyle kuvvetliydi ki kale direğinin üstünden tribüne giden topu eliyle çelmeye çalışan bir kadın taraftarın bileği kırıldı.

Pozisyondan hemen sonra acı içinde kalan taraftara maç devam ederken Barcelona sağlık ekibi müdahale ederek ilk tedavisini yaptı. Barcelona Kulübü yöneticilerinin Messi’nin şutu sonrasında el bileği kırılan Raquel adlı genç kadını maç sonunda bularak, kulübün tesislerini ziyaret etmeye ve Nou Camp Stadı‘nda bir maç izlemeye davet ettikleri açıklandı. Raguel’in tedavisine hastanede devam edilecek. (21 Mart 2016)

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