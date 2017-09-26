Para, PSG’ye başarı getirse de mutluluk getirmedi!

Neymar transferiyle sezon öncesi transfer döneminde büyük sükse yapan ve yaptığı diğer harcamalarla tüm kulvarlardaki rakiplerini ürküten PSG, yeni bir krizle boğuşuyor

Ligue 1’de 7’nci hafta geride kalırken 19 puanla ligin zirvesinde bulunan PSG için işler pek de göründüğü gibi gitmiyor. Takım, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alma başarısı gösterirken kulüp içindeki huzursuzluklar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Fransa Ligi 6’ncı hafta mücadelesinde Lyon karşısında penaltı kazanan PSG’de Neymar ve Cavani atışı kullanmak için birbirine girdi. Maçtan sonra Neymar, Cavani’yi Instagram’dan silerek futbolcu kavgalarını modern bir boyuta taşıdı. Neymar ve Edinson Cavani’nin tartışması takım içindeki bütünlüğe zarar verdi ve futbolculardan bazıları taraf oldu. Teknik direktör Unai Emery takımı nasıl toparlar bilinmez ama gücünün yetmeyeceği konular da var!

PSG’nin yaptığı transferler Juventus, Real Madrid, Bayern Münih gibi dünya devlerini harekete geçirdi. UEFA aldığı şikayet başvurularına daha fazla kulak tıkayamadı ve kulübe FFP düzenlemeleri gereğince 8 futbolcusunu satması gerektiği uyarısında bulundu. Aksi halde kulüp, Şampiyonlar Ligi’nden men edilecek. Kulübün sahibi Nasır Al-Khelaifi, Emery ve kulüp yöneticileriyle görüşerek listenin hızlıca belirlenmesini istedi.

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