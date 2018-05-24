Performans: Futbola dair ufkunuzu açacak 10 bilgi

Bilgi: Futbol sizi güçlendirir

Araştırmalar her hafta düzenli olarak futbol oynamanın güç, sürat ve çevikliği artırdığını ortaya koymuş. Bir diğer araştırma da sezon içinde daha fazla dakika sahada kalan futbolcuların fiziksel olarak diğerlerine oranla daha büyük bir gelişme kaydettiğini

göstermiş. O yüzden oyalanmayı bırakın ve futbola başlayın!

Böğürtlen suyu

Brezilya’nın beş kez Dünya Kupası’nı kazanmasının sırrı yetiştirdiği oyuncular değil, böğürtlen suyu! İçerdiği antioksidanla, vücuttaki yağlarla mücadelede son derece etkili olan böğürtlen suyu sayesinde oyuncular formlarını koruyabiliyor.

Antrenman öncesi duş keyfi

Antrenmanlardan önce duş almak vücudu hem fiziksel, hem de zihinsel olarak yorucu sürece en iyi şekilde hazırlar. Bu sayede vücut ısısı yükselir ve kalp ritmi artar. Sıcak su, vücuttaki kan akışını hızlandırırken damarların genişlemesini sağlar.

Tedavi için biftek

Beslenme uzmanları etteki proteinin kas gelişimine iyi geldiğini söylerken fizyoterapistler sakatlık tedavisinde yararlı olduğunu savunuyor. Son dönemde birçok oyuncu tedavi sürecinde biftek yemekle meşgul. Sağlık uzmanı Stuart Mills “Enzimler iyileştirici özelliklere sahip” diyor.

İlk adım önemlidir

Araştırmalar sprint atarken en fazla üzerinde durulması gereken noktanın ilk adım olduğunu göstermiş. Yapılan testlerden çıkan sonuca göre çıkışları iyi yapan oyuncular diğerlerine göre daha çabuk hızlanıyormuş.

Soğuğa karşı

Soğuk havalarda yapılması gereken en önemli şey bol sıvı tüketmekmiş. Premier Lig’in beslenme uzmanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda oyuncuların soğuk havalarda sıcak havalara göre daha fazla su kaybettiğini ortaya koymuş.

Kas gelişimi için hardal

Hızınızı artırmak ve güçlenmek istiyorsanız maç öncesi yemeklerinize hardal katın. Hardal, vücutta kısa süreli doping etkisi yapar ve kasları güçlendirerek fiziksel performansı artırır. Doping maddelerinin aksine hiçbir yan etkisi de bulunmaz.

Genlerinizde futbol var

Bilim adamları Premier Lig oyuncularından aldıkları DNA örnekleriyle deneyler yaparak yüksek performans için nasıl bir profil gerektiğini analiz etti. Araştırmacılar, bu doğrultuda antrenman metotlarını şekillendirebilmeyi hedefliyor.

Sulu göz

Psikologlar takım arkadaşlarının ağladığını gören futbolcuların ekstra bir motivasyon sağladığını ve performanslarının arttığını söylüyor. Demek ki takımda birkaç sulu göz oyuncunun olması hiç de kötü değilmiş.

Şeker Takviyesi

Bir oyuncuyu fit hale getirmenin en kolay yollarından birisi de şeker iğnesi vurmaktır. Bu doğrultuda sentetik şeker enjekte edilen oyuncuların vücudundaki hücre ve doku büyümesi sağlanır. Bu yönteme başvuranlar arasında Rio Ferdinand, Owen Hargreaves ve Matthew Etherington da var.

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