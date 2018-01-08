PERFORMANS | Philippe Coutinho

Barcelona’nın yeni transferi Philippe Coutinho, savunmaların kilidini zekanız ve gülümsemenizle nasıl açacağınızı anlatıyor!

Rakip savunmacıları senin kadar kolay geçebilen çok az oyuncu var. Bunu nasıl yapıyorsun?

Top bana geldiğinde hızlı davranmaya çalışıyorum. Dripling yapmak, pas vermek, çalım denemek… Ne yapacağıma karar verip, hemen harekete geçmeye odaklanıyorum. Topu rakipten saklamak için vücudumu kullanıyorum ve hamle yapacağını hissettiğimde, ona fırsat tanımadan çalımı atıyorum. Futbol oynamaya başladığımdan itibaren dripling yapmaktan ciddi keyif aldım. Takım arkadaşlarıma uygun pozisyon yaratabilmek için bu özelliğimi kullanmayı seviyorum.

Dripling yaparken adeta çimde süzülüyorsun! Bu yeteneğini neye borçlusun?

Brezilya futbolunun kendine has bir stili var; oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Herkes dripling yapmak, çalım atmak, estetik hareketler denemeyi seviyor. Dripling yapmak, oyun stilimin önemli bir parçası ve sahada fark yaratmak için bu yeteneğime çok güveniyorum.

Bugüne kadar Brezilya’dan birçok efsane futbolcu çıktı. Küçükken kimi ya da kimleri izlemekten hoşlanırdın?

Benim için en iyisi Ronaldinho’ydu. Onunla oynamayı çok isterdim ama kısmet olmadı. Top ayağındayken inanılmaz şeyler yapabiliyor, sahada ona tanınan özgürlüğü sonuna kadar kullanıyordu. Bir sonraki hamlesini kestirmenin çok zor olduğu bir oyuncuydu ve rakip savunmacılar onu durdurmakta zorlanıyordu.

Topu genelde kramponunun altıyla kontrol ediyorsun. Bunun belli bir sebebi var mı?

Bu alışkanlığı futbola başladığım ilk yıllarda edindim. Hücum oyuncuları için top kontrolü çok önemlidir çünkü üçüncü bölgede etkili olmak zorundasınız. Basit top kayıpları yaparsanız takımınıza zarar verebilirsiniz. Ayağımın altıyla topu daha rahat kontrol edebildiğimi fark ettim, bu şekilde daha az hata yapıyorum. Zaten bir noktadan sonra bunu otomatik yapıyorsunuz ve bir sonraki hamlenize daha iyi konsantre olabiliyorsunuz.

Yaratıcı oyuncular için hızlı düşünüp çabuk karar verme becerisi çok önemlidir. Bu yönünü geliştirmek için neler yaptın?

Sıkı antrenman yapmamın yanı sıra, kondisyonerimizle yaptığım ekstra çalışmaların da faydasını gördüm. Özellikle çabukluk egzersizleri yaparak bu yönümü geliştirdiğimi söyleyebilirim. Maçlarda karar vermek için fazla vaktiniz olmuyor. Zorluk derecesi yüksek maçlarda çok daha hızlı ve çabuk hareket etmelisiniz. Ben de bir hücum oyuncusu olarak bu özelliğimi güçlendirmek için çaba sarf ediyorum.

Liverpool’un hızlı ve seri paslaşmalara dayalı bir oyun tarzı var. Antrenmanlarınız nasıl geçiyor?

Pas çalışmalarına ekstra yoğunlaşıyoruz çünkü Jürgen Klopp bu oyun tarzını seviyor. Bazen de atağın yönünü değiştirmemizi sağlayan diyagonal pas çalışması yapıyoruz. Biz kısa pas yaparken rakip de alanı daraltırsa sıkıntı yaşamamız muhtemel olduğundan, ani uzun toplarla oyunun yönünü değiştirmek işimizi kolaylaştırır. Ayrıca yakın markaj altındaki forvetlerimiz de bundan faydalanıp daha boş alan bulabilir.

Senin gibi yaratıcı bir oyuncu için özgüven ne kadar önemli?

Çok önemli! Bir şeyi ne kadar çalışırsanız, o konuda ne kadar iyi olursanız özgüveniniz o kadar yüksek olur ve bu da sahadaki performansınızı artırır. Son pasları, son vuruşları, son hamleleri yaparken kendinize güvenmelisiniz. Rakibiniz en ufak bir tereddüt sezerse üzerinize gelip sizi alt eder. Özellikle üçüncü bölgede doğru karar vermek için özgüveniniz yüksek olmalı.

Kritik anlarda sakin kalıp en doğru kararı verme sırrın ne?

Herhangi bir sırrım yok, sadece çok çalışıp iyi konsantre oluyorum. Hücum oyuncularının oynadığı oyundan keyif alması çok önemli çünkü yaratıcılığın en büyük sebebi mutluluktur. Saha içinde pozitif bir ruh haline sahipseniz çok daha etkili ve verimli olursunuz. Antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmalar yapmak elbette sizi geliştirir ancak zihinsel olarak da kendinizi çok iyi hazırlamalısınız.

Brezilya Milli Takımı’nda Neymar’la birlikte oynamak sana keyif veriyor mu?

Kime vermez ki! Neymar, Brezilya’daki her çocuğun idolü ve benim için dünyanın en iyi oyuncusu. Onun gibi olmak için her şeyimi verebilirim! Saha dışında da çok iyi anlaşıyoruz, hatta en yakın arkadaşlarımdan biri olduğunu söyleyebilirim. Brezilya ve Barcelona formalarıyla yaptıklarına bakarsanız ne kadar büyük bir ilham kaynağı olduğunu anlarsınız!

ÖZEL DETAYLAR Coutinho’nun bitirici pasları

Kafanı kaldır

Topu almadan önce kafanı kaldır ve çevreni kontrol et. Bu sayede bir sonraki hamleni daha sağlıklı bir şekilde belirlersin.

Pas açısı kovala

Öncelikli görevin, takım arkadaşlarına pozisyon yaratmak. Bunun için de rakip savunma arkasına topsuz koşu yapacak oyuncuları takip edip, en doğru pası vermeye çalışmalısın.

Cesur ol!

Final pasını atmak için cesur olmalısın. Topu kaybetme riskin her zaman var ama gol atmak için bu riski almalısın. Fark yaratmaktan sakın korkma!

Yorumlar

yorumlar