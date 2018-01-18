Dün Everton’a attığı imzayla Cenk Tosun’a takım arkadaşı olan Theo Walcott, oyununu geliştiren gizli antrenmanlarını anlatıyor

Sezon boyunca fit ve hızlı kalabilmek için fazladan antrenman yapmak ne kadar önemli?

Bence daima herkesten bir adım önde olmak çok önemli. Oyununu yüzde 1 geliştirebilecek bir yol bulursan, rakibinden avantajlı olursun. Premier Lig’in her sezon biraz daha zor bir hale geliyor ve yaşım itibarıyla kendimi bu akışa bırakmak gibi bir lüksüm yok. Genç oyuncular fiziksel olarak rekabet edebiliyor ve bu, takımdaki forma yarışını daha da kızıştırıyor. Daima fit ve hazır olmam gerek.

Oyuncular genelde antrenman fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Bu rekabetinizi nasıl etkiliyor?

Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenen birisi değilim. Kendime odaklanırım ve her şeyi doğru yaptığımdan emin olmak isterim. Eğer profesyonelseniz antrenman sahasında, spor salonunda ve tesislerin dışında her şeyi doğru yaparsanız performansınız iyiye gider. Haftayı planlamayı seviyorum, böylece maçtan önce kolaya kaçmamış oluyorum. Ancak oyuncuların antrenmanlarını sosyal medyada görürseniz, orada biraz rekabet var demektir.

Günlük antrenmanlarda fazladan depar atıyor musun?

Ön çapraz bağım yırtıldıktan sonra (2014’te Spurs’e karşı) bir depar antrenörü ile tanışmıştım. İlk ilgilenmem gereken şeyin bu olduğunu düşünmüştüm. Hız, oyunumun büyük bir parçası. Asla çok fazla koşan birisi olmayacağım ama hızımı kaybetmemeye kararlıydım. Merdivenlerle ayak çabukluğu egzersizleri ya da konilerle reaksiyon seansları yapardım. Çocukken yaşadığım ilçede 100 metre koşu yapıyordum ancak tekniğim profesyonel koşucuların yanında hiçti. Kim bilir, belki de bunun üzerine yoğunlaşsaydım koşucu olurdum.

Mart ayında 28 yaşına girdin, Arsenal’e ise 16 yaşında adım attın. Yaşlandıkça antrenmanlarını değiştirdin mi?

Doğru şeyleri yapmaya devam etmeye çalışıyorum. Özel bir antrenör ile merkez kuvvetim üzerine çalıştım çünkü hep bunun zayıf yönüm olduğunu düşündüm. Ayrıca antrenmanlar ve maçlar sonrasında olabildiğince çabuk dinlenebilmek için kriyoterapi odalarına, buz banyolarına giriyorum ve germe egzersizleri yapıyorum. Sonrasında bacaklarımda nadiren ağrı olduğundan işe yaradıkları kesin.

“Rakibiniz zihninizi etkileyemeyeceğini fark ettiğinde geri çekilir”

Çocuklarınla birlikte hayatının değişmesinden nasıl etkilendin? Dinlenmek için evde kendine alan yaratabiliyor musun?

Pek değil. Şanslıyım çünkü geceleri uyuyorlar, ben de sabah 5.30’da onlarla birlikte uyanıyorum. Antrenman için yola çıktığımda tamamen buna odaklanıyorum. Eve gittiğimde ise baba oluyorum. Çocuklarının olması harika; futbol dışında iyi geliyorlar ve böylelikle kafam maçlarda kalmıyor.

En üst seviyede oynayabilmek için agresif olman gerektiğini düşünüyor musun?

Hem evet hem de hayır. Gerektiğinde agresif olurum ve en iyi oyunumu da o zaman sergilerim. Geçen sezon benim iki katım olan Hull City savunmacısı Harry Maguire ile (aşağıda) eşleşmiştim. Sertlik benim için sorun değil. Tekme yerim ama hemen ayağa kalkarım. Rakibiniz zihninizi etkileyemeyeceğini fark ettiğinde geri çekilir. Artık sahada vücudumu daha fazla kullanmak istiyorum çünkü fiziksel olarak daha güçlü hissediyorum; bacaklarımda çok fazla güç var.

Futbolcular sosyal medyada çok fazla eleştiriliyor. Bunları görmezden gelip, zihinsel olarak güçlü olmak ne kadar önemli?

Artık dünya böyle, insanlar her şey hakkında yorum yapıyor. Dürüst olmam gerekirse, bunların hiçbirini görmüyorum. Ailenizin, antrenörlerinizin düşünceleri ve daha önemlisi kendi düşünceleriniz daha önemli. Beni tanımayan insanların yorumları için kaygılanmıyorum.

Arsenal’de hem forvet hem de kanat olarak oynadın. Günümüz oyuncuları taktik olarak çok

yönlü mü olmalı?

10-15 yıl önce İngiltere’de herkes 4-4-2 oynuyordu. Ancak artık taktiksel çeşitlilik var ve buna uyum sağlamalısınız. Southampton’da 4-4-2 forvetiydim. Michael Owen ve Emile Heskey’den çok şey öğrendim. Liverpool’da harika bir ufak-iri oyuncu uyumuna sahiplerdi. Arsenal’e geldiğimden beri birkaç pozisyonda oynadım ancak bu benim için hiçbir zaman sorun olmadı.

Kısa Kısa

Yemekler, filmler, rakip bekler…

En çok hangi futbolcuyla oynamak isterdin?

Dennis Bergkamp

En son izlediğin film?

Moana

Bir filmde seni hangi aktör canlandırırdı?

Benden uzun olsa da Will Smith!

En sevdiğin şarkıcı?

Usher

Selfie mi imza vermek mi?

İmza

En sevdiğin tatil yeri?

Ailemle gittiğim her yer güzel!

Karşılaştığın en iyi savunmacı?

Patrice Evra

Peki, futbolcu olmasaydın…

100 ya da 200 metre koşucusu olurdum.

En sevdiğin yemek?

Önemli bir maç öncesi eşimin yaptığı lazanya. Çok lezzetli.

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