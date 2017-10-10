Premier Lig takımlarından Stoke City forması giyen 36 yaşındaki forvet oyuncusu Peter Crouch, attığı kafa golleriyle rekor kırdı

Futbol kariyerinin ilk günlerinden bu yana 2 metrelik boyuyla ve çıktığı her maçta hava toplarının mutlak hakimi olmasıyla tanınan Peter Crouch, bu özelliğiyle rekor kırmayı başardı. Guiness Rekorlar Kitabı’nın 2018 yılındaki baskısına girecek olan futbolcu, Newcastle efsanesi Alan Shearer’ın attığı 46 kafa golünü 51 golle geçmiş durumda. Ayrıca bir rekor olmasa da İngiltere Milli Takımı formasıyla çıktığı 42 maçta 22 gol atmış olması da kariyerinin en parlak istatistiklerinden biri. Futbolcu ayrıca bu yıl Everton’a attığı golle Premier Lig’de 100 gol barajını aşanlar arasına ismini yazdırmayı başardı.

Crouch, kendisinden sonra yeni bir rekora imza atabilecek tek futbolcununsa Andy Carroll olduğunu düşünüyor. “Rekor kırmış olmak harika bir duygu. Bunu Premier Lig gibi dünyanın en iyi liglerinden birinde yapmış olmak da buna eklenince tarif edilemez bir hal alıyor. Tabii işi benimki kadar kolay olur mu bilmiyorum. Ben hep çok iyi futbolcularla oynadım. Göz teması kurarak anlaşabildik ve beni çok iyi beslediler. Hepsine minnettarım.”

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