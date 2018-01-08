Podolski kebap rekoru kırıyor

Almanya’nın Köln şehrinde açtığı kebapçı ile gündeme gelen Podolski izdiham yarattı

Türkiye’ye transferiyle birlikte bir çay markasından reklam alan ve imza atarken çay reklamı yapan futbolcu, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca Instagram hesabı üzerinden tüm masraflarını bedavaya getirmişti. Türkiye’deki futbolcular arasında en yüksek takipçi sayısına ulaşan futbolcu paylaşımları için futbola ayırdığı kadar mesai harcıyordu. Yaptığı paylaşımlara reklam alan eski Dünya Kupası şampiyonu Podolski kebap restoranıyla Türk pazarını değerlendirmeye devam ediyor.

Almanya’daki Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden biri olan Köln’de döner ve kebap satışının yapıldığı bir restoran açan Lukas Podolski‘nin restoranının önünde izdiham oluştu. Podolski’den imza alabilmek ve kebap yiyebilmek için beş saate yakın bekleyenlerin olduğu kalabalık geç saatlere kadar dağılmadı.

Gazetecilere poz vermek için döner bıçağını da eline alan futbolcu, kendisinden imza ve özçekim isteyen kimseyi geri çevirmiyor. Restoranın işletmesini ortaklarına bırakan futbolcu Japonya’da futbol oynamaya devam ediyor. Podolski’nin ayrıca Köln’de dondurma satışı yaptığı başka bir mağazası daha bulunuyor.

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