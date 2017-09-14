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Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercihlerini FourFourTwo’ya açıkladı!

By on 14 Eylül 2017
Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercihlerini FourFourTwo'ya açıkladı!

Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercih ettiği kokudan, en beğendiği kadın oyuncuya kadar favorilerini açıkladı

Parfümde tercihim Nikos Sculpture

En sevdiğim yemek mantı. Ev yemeği yoksa, zorda kalırsam Kentucky Fried Chicken’dan söylerim

Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercihlerini FourFourTwo'ya açıkladı!

Cenk Tosun’un en sevdiği yemek mantı

Giyim kuşamda bir markaya takılmam ama Dolce&Gabbana’yı yakından takip ederim. Dar paça pantolonun her rengini giyerim. Kot olması yeterli

Hublot marka saat kullanıyorum

Müzik listemdeki en beğendiğim üç şarkı:

-Fettah Can: Sana affetmek yakışır

-Ajda Pekkan: Arada sırada

-Serdar Ortaç: Kara kedi

Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercihlerini FourFourTwo'ya açıkladı!

Cenk Tosun’un müzik konusunda favorilerinden biri Ajda Pekkan

 

Orta şekerli Türk kahvesi tercihimdir

iPhone kullanıyorum

Roman okurum. Elif Şafak’ı beğeniyorum

Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercihlerini FourFourTwo'ya açıkladı!

Cenk Tosun, Elif Şafak okuyor

Tarkan’ın sahne performansını beğeniyorum

En beğendiğim erkek oyuncu Jackie Chan, kadın oyuncu Jennifer Lopez

FourFourTwo Arşiv

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