Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercihlerini FourFourTwo’ya açıkladı!

Avrupa ve Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar izlenmeli?

Süper Lig, Premier Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve La Liga… Bu hafta futbolseverleri birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor! Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda heyecan bu hafta da devam ediyor. Kayserispor bu...