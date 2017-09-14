Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercihlerini FourFourTwo’ya açıkladı!

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Parfümde tercihim Nikos Sculpture
En sevdiğim yemek mantı. Ev yemeği yoksa, zorda kalırsam Kentucky Fried Chicken’dan söylerim
Giyim kuşamda bir markaya takılmam ama Dolce&Gabbana’yı yakından takip ederim. Dar paça pantolonun her rengini giyerim. Kot olması yeterli
Hublot marka saat kullanıyorum
Müzik listemdeki en beğendiğim üç şarkı:
-Fettah Can: Sana affetmek yakışır
-Ajda Pekkan: Arada sırada
-Serdar Ortaç: Kara kedi
Orta şekerli Türk kahvesi tercihimdir
iPhone kullanıyorum
Roman okurum. Elif Şafak’ı beğeniyorum
Tarkan’ın sahne performansını beğeniyorum
En beğendiğim erkek oyuncu Jackie Chan, kadın oyuncu Jennifer Lopez
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