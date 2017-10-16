Premier Lig hakemleri için maç öncesi teknolojik alet kullanımı yasaklandı!

Türkiye’de her oynanan maçtan sonra hakem kararları tartışılmaya, hangi maça hangi hakemin atandığı belirlendiği anda eyyamlar yapılmaya; hakemlerimiz profesyonelliğine güvenemedikleri için başka mesleklerle ilgilenmeye devam ederken Premier Lig hakemleri gelişmek için farklı yöntemler deniyor

Hakem hatalarının tartışılması konusunda Süper Lig’in eline su dökemeyen Premier Lig‘de hakem hatalarını en aza indirmek için özel çalışmalar yapılıyor. Yapılan yeni anlaşmayla ülkenin en ünlü göz doktorlarından Sherylle Calder’la anlaşan federasyon yetkilileri hakemlerin göz kaslarını geliştirmek için ayrıca bir bütçe hazırlamış durumda. Çalışmanın Premier Lig hakemleri için kararlarının iyileşmesinde hızlıca sonuç vermesi bekleniyor.

Çalışmanın önceliği göz kaslarını kuvvetlendirerek hakemlerin algılarını hızlandırmak ve sahadaki diğer unsurlardan daha önce karar verebilmelerini sağlamak. Calder hakemlerin üzerindeki baskıdan dolayı bunu yapabilmenin futbolculara ve izleyicilere nazaran daha güç olduğunu düşünüyor. “Ancak bunu yapabildiklerinde işleri çok büyük oranda bitmiş oluyor. Sahada 22 oyuncu ve tribünde onları izleyen binlerce taraftardan farklı olarak hakemlerin bu konuda bir adım önde olması gerekiyor.”

Hazırlanan programa göre hakemler düzenli olarak yapılan antrenmanların yanında çıkacakları maçlardan hemen önce 10 dakikalık bir egzersiz daha yapacak ve maçtan bir saat önce her türlü teknolojik aletin kullanımı yasaklanacak.

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