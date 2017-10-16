Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de işler karıştı!

Avrupa’nın 5 büyük ligi; Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de bu hafta sonu oynanan maçlardan alınan sonuçlarla taşlar yerinden oynadı!

Ligue 1

Ligue 1’de lider PSG, deplasmanda Dijon’u, sağ bek Meunier’in 2 golüyle 2-1 yenerek namağlup yoluna devam etti. Haftanın dikkat çeken maçında Olimpik Lyon, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Monaco’yu evinde, Nebil Fekir’in 90’ıncı dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Atiker Konyaspor’un rakiplerinden Olympique Marsilya, bolca pozisyona sahne olan mücadelede Strasbourg deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Şaşalı günlerine dönüş sinyali veren Saint-Etienne ise sahasında Metz’i 3-1’le geçmeyi başardı.

İlk 4 sıra:

PSG- 25

Monaco- 19

Saint-Etienne- 17

Marsilya- 17

Premier Lig

Haftanın dev maçında Liverpool, Anfield Road’da Manchester United’ı konuk etti. Liverpool’un 19, Manchester United’ın 6 şut çektiği maçtan gol sesi çıkmasa da son dönemlerin en akıcı 0-0 biten maçı oldu. Lider Manchester City’se evinde tarihi bir skora imza atarak Stoke City’i 7-2 mağlup etti. Guardiola kanunları gereği topa fazla hakim olup dikine oynayarak sonuç almayı hedefleyen oyun sisteminde, Manchester City 8 maçta 29 gol bularak büyük bir başarıya imza attı.

Tottenham’ın Bournemouth’u 1-0’la geçtiği Premier Lig’in 8’inci haftasında, Arsenal Watford’a deplasmanda 2-1 yenilerek bu sezon 8’inci maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Son şampiyon Chelsea ise taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Crystal Palace deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan mavililer, üst üste 2’nci mağlubiyetini almış oldu.

İlk 4 sıra:

Manchester City- 22

Manchester United- 20

Tottenham- 17

Watford- 15

La Liga

Büyük bir heyecanla beklenen maçta Atletico Madrid ve Barcelona, Wanda Metropolitano stadında karşı karşıya geldi. Saul Niguez ve Suarez’in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi ve Barcelona namağlup serisini sürdürdü. Real Madrid zorlandığı maçta Getafe’yi, Ronaldo’nun 85’inci dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Haftanın en gollü maçında Real Betis ile Valencia, Villamarin’de karşı karşıya geldi. 78’inci dakikaya Valencia’nın 4-0’lık üstünlüğü ile girilirken dakikalar 84’ü gösterdiğinde Betis farkı 1’e indirmiş skor tabelasında Valencia’nın 4-3’lük önde olduğu gösteriliyordu. Herkes tarihi bir dönüş beklerken, Valencia son iki dakikada 2 gol bularak skoru 6-3’e getirdi ve geri dönüşe izin vermedi.

İlk 4 sıra:

Barcelona- 22

Valencia- 18

Real Madrid- 17

Atletico Madrid- 16

Bundesliga

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipi Leipzig, Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın ilk 11’de başladığı maçta Borussia Dortmund’u Signal Iduna Park’ta 3-2 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanını bozmuş oldu. Yeni teknik direktörü Heynckes yönetimindeki ilk maçında Bayern Münih, Feiburg’u 5-0’la geçmesini bildi. Freiburg’da Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir’in rakiplerinden Hoffenheim’ın sahasında Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

İlk 4 sıra:

Borussia Dortmund- 19

Bayern Münih- 17

RB Leipzig- 16

Hoffenheim- 15

Serie A

Milano derbisi büyük bir çekişmeye sahip oldu. Bolca pozisyonun olduğu maçta iki takım toplam 36 şut kaleye gönderdi. Çekişmeli geçen maçta heyecan son dakikaya kadar sürdü. Icardi’nin golüne Suso ile yanıt veren Milan, Icardi’nin 63’teki golüne bir kez daha engel olamadı. Handanovic’in direkten dönen topu kendi kalesine atmasıyla durum 2-2’ye geldi. Son dakikada sahneye penaltıdan yine Icardi çıktı ve derbide hat-trick yaparak 3-2’lik galibiyetin mimari oldu.

Serie A’da lider Napoli, Roma’yı deplasmanda Insigne’nin golüyle 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Roma’da Cengiz Ünder 71’inci dakikada Florenzi’nin yerine oyuna dahil oldu. Son şampiyon Juventus, evinde Lazio’ya 2-1 yenilerek son iki maçta 5 puan kaybetti.

İlk 4 sıra:

Napoli- 24

Juventus- 22

İnter- 19

Lazio- 19

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