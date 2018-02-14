Premier Lig yayın gelirleri yüzde 70 arttı

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İngiltere Premier Lig yayın hakları önümüzdeki üç sezon için (2019-2022) SKY Sports ve BT Sport’a satıldı. 4,464 milyar sterlin tutarındaki satışın devamı daha sonra küçük paketlerle gelecek. 7 pakete bölünen yayın planlarının 5’i satılmış bulunuyor. Zira 3,58 milyar sterlin karşılığında 4 paket satın alan Sky Sports, bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkının sahibi oldu. BT Sport ise 884 milyon sterlin karşılığında 1 paket satın alarak 32 lig maçını canlı olarak yayınlayacak.
Her biri 20’şer maç içeren kalan 2 paketin satış işlemleri ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek. Yayın hakları açısından dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig, bu satışlarla bayrağı daha ileri bir noktaya taşımış oldu. Premier Lig kulüplerinin de her geçen ihalede büyük oranda artırdığı yayın gelirleri bu ihale ile yüzde 70 daha arttı. Süper Lig’de de kullanılan havuz sistemi ile kulüplerin yayın gelirlerinden beslenmesi sağlanıyor ancak son ihaleden çıkan sonuç ancak 500 milyon dolar + KDV.
Chelsea: 151 milyon sterlin
Manchester City: 146,9 milyon sterlin
Liverpool: 146,1 milyon sterlin
Tottenham: 145,4 milyon sterlin
Manchester United: 141,1 milyon sterlin
Arsenal: 139,6 milyon sterlin
Everton: 127,8 milyon sterlin
Southampton: 122,4 milyon sterlin
Bournemouth: 118,2 milyon sterlin
West Ham United: 116,6 milyon sterlin
Leicester City: 115,8 milyon sterlin
West Bromwich Albion: 114 milyon sterlin
Stoke City: 107 milyon sterlin
Swansea City: 103,1 milyon euro
Watford: 102,7 milyon sterlin
Burnley: 101,2 milyon sterlin
Middlesbrough: 98,8 milyon sterlin
Hull City: 97,3 milyon sterlin
Sunderland: 93,4 milyon sterlin
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