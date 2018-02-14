Premier Lig yayın gelirleri yüzde 70 arttı

Facebook, Twitter, Amazon ve Netflix gibi dünya devlerinin girdiği Premier Lig yayın hakları yarışının kazananları belli oldu

İngiltere Premier Lig yayın hakları önümüzdeki üç sezon için (2019-2022) SKY Sports ve BT Sport’a satıldı. 4,464 milyar sterlin tutarındaki satışın devamı daha sonra küçük paketlerle gelecek. 7 pakete bölünen yayın planlarının 5’i satılmış bulunuyor. Zira 3,58 milyar sterlin karşılığında 4 paket satın alan Sky Sports, bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkının sahibi oldu. BT Sport ise 884 milyon sterlin karşılığında 1 paket satın alarak 32 lig maçını canlı olarak yayınlayacak.

Her biri 20’şer maç içeren kalan 2 paketin satış işlemleri ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek. Yayın hakları açısından dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig, bu satışlarla bayrağı daha ileri bir noktaya taşımış oldu. Premier Lig kulüplerinin de her geçen ihalede büyük oranda artırdığı yayın gelirleri bu ihale ile yüzde 70 daha arttı. Süper Lig’de de kullanılan havuz sistemi ile kulüplerin yayın gelirlerinden beslenmesi sağlanıyor ancak son ihaleden çıkan sonuç ancak 500 milyon dolar + KDV.

Geçen sezon Premier Lig’de yayın geliri dağılımı nasıl oldu?

Chelsea: 151 milyon sterlin

Manchester City: 146,9 milyon sterlin

Liverpool: 146,1 milyon sterlin

Tottenham: 145,4 milyon sterlin

Manchester United: 141,1 milyon sterlin

Arsenal: 139,6 milyon sterlin

Everton: 127,8 milyon sterlin

Southampton: 122,4 milyon sterlin

Bournemouth: 118,2 milyon sterlin

West Ham United: 116,6 milyon sterlin

Leicester City: 115,8 milyon sterlin

West Bromwich Albion: 114 milyon sterlin

Stoke City: 107 milyon sterlin

Swansea City: 103,1 milyon euro

Watford: 102,7 milyon sterlin

Burnley: 101,2 milyon sterlin

Middlesbrough: 98,8 milyon sterlin

Hull City: 97,3 milyon sterlin

Sunderland: 93,4 milyon sterlin

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