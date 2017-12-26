Premier Lig’de Boxing Day zamanı!

İngiltere liglerinde gelenekleşen Boxing Day haftasında, bugün 8 karşılaşma oynanacak

Yedinci ile üçüncü arasında 7, lider ile ikinci arasında 13 puan farkın olduğu Premier Lig’de bugün Boxing Day heyecanı yaşanacak. Guardiola farkıyla Manchester City’nin zirveyi kimseye bırakmadığı ve üst üste 16 galibiyet sevinci yaşadığı ligde, otoriterler mavilerin mutlu sona yakın olduğundan oldukça emin. 20 takımlı ligde, Manchester City hariç hiç bir takımın yeri garanti değil.

Premier Lig 20’nci hafta programı

15:30 Tottenham – Southampton

18:00 Bournemouth -West Ham United

18:00 Chelsea – Brighton Hove & Albion

18:00 Huddersfield Town – Stoke City

18:00 Manchester United – Burnley

18:00 Watford – Leicester City

18:00 West Bromwich- Everton

20:30 Liverpool – Swensea City

Boxing Day nedir?

Boxing Day maçlarının tarihi oldukça eski. Britanya’da 26 Aralık 1860’ta Sheffield FC ile Hallam FC karşı karşıya geldiler. Bu karşılamayı 2-0 kazanan Sheffield FC olurken, bir gelenek de başlamış oldu. Henüz ulusal ligin olmadığı İngiltere’de bu gelenek diğer şehirlere de yayılırken, ligin kurulmasının ardından ilk sezonda Noel günü ve Boxing Day fikstüre özel olarak eklenmesi 1957 senesinde gerçekleşti. 1957’den itibaren yerel derbiler, denk gelen maçlar bir kenara bırakılarak, tüm liglerde 26 Aralık günü fikstürünün olmasına karar verildi. Noel günlerinde oynama geleneği bir süre sonra rafa kalksa da özel durumlarda takımların 25 Aralık’ta oynadığı karşılaşmalar da mevcut.

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