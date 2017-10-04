Premier Lig’de yayın geliri dağılımı konusunda anlaşmazlık çözülemiyor

Konu 3 milyar sterlin olunca; Premier Lig’de yayın gelirleri paylaşımı bir türlü ayarlanamıyor. Ligin 7’nci haftası geride kalmışken sorun, kısa vadede çözüleceğe de benzemiyor!

Premier Lig’de yayın geliri hakları, İngiltere Ligi’nin “Premier Lig” adını aldığı 1992 yılından itibaren 20 takıma eşit şekilde dağıtılıyordu. Bu seneyse işler değişti. 780 milyon sterlinlik pastanın 3 milyar sterline çıkması herkesin iştahını kabarttı. Premier Lig’de yayın geliri o kadar ütopik meblağlara ulaştı ki 6 dev kulüp, pastadan gelecek payın eşit değil performansa göre dağıtılmasını talep etti. 14 kulübün 11’i buna karşı çıkınca görüşmeler tıkandı.

Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, ve Tottenham, “Uluslararası yayın haklarının dağıtımında gösterilen performansa göre pay alınsın” fikrini beyan ettiler. Yüzde 35’lik payınsa lig sıralamasına göre bölüştürülmesini istedi. Şu an kulüpler toplam gelirin yüzde 50’si eşit şekilde, yüzde 25’i performansa göre, kalan yüzde 25’i de popülerlik oranına göre kulüplere dağıtılıyor. Britanya dışındaki yayın gelirleriyse 20 kulübe eşit şekilde dağılıyor.

Geçen sezon kim ne kadar kazandı?

Chelsea: 151 milyon sterlin

Manchester City: 146,9 milyon sterlin

Liverpool: 146,1 milyon sterlin

Tottenham: 145,4 milyon sterlin

Manchester United: 141,1 milyon sterlin

Arsenal: 139,6 milyon sterlin

Everton: 127,8 milyon sterlin

Southampton: 122,4 milyon sterlin

Bournemouth: 118,2 milyon sterlin

West Ham United: 116,6 milyon sterlin

Leicester City: 115,8 milyon sterlin

West Bromwich Albion: 114 milyon sterlin

Stoke City: 107 milyon sterlin

Swansea City: 103,1 milyon euro

Watford: 102,7 milyon sterlin

Burnley: 101,2 milyon sterlin

Middlesbrough: 98,8 milyon sterlin

Hull City: 97,3 milyon sterlin

Sunderland: 93,4 milyon sterlin

6 büyük kulüp “Premier Lig’i izleten bizleriz ve pastadan en büyük payı biz almalıyız” diyor. 3 küçük takım daha bunu desteklerken diğer 11 kulüp “Premier Lig’in rekabetçi olmasında bizim çok büyük payımız var, dağıtım eşit şekilde yapılmalı” diyor. Bugün toplanacak federasyon ve kulüpler bu konuyu tekrar masaya yatıracak. Ayrıca Facebook ve Amazon da Premier Lig yayın ihalesi için hazırlıklarına başladı.

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