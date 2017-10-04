Premier Lig’de yayın geliri dağılımı konusunda anlaşmazlık çözülemiyor

- Haber
- Röportaj
- Hikaye
- FourFourTwo TV
- Performans
Premier Lig’de yayın geliri hakları, İngiltere Ligi’nin “Premier Lig” adını aldığı 1992 yılından itibaren 20 takıma eşit şekilde dağıtılıyordu. Bu seneyse işler değişti. 780 milyon sterlinlik pastanın 3 milyar sterline çıkması herkesin iştahını kabarttı. Premier Lig’de yayın geliri o kadar ütopik meblağlara ulaştı ki 6 dev kulüp, pastadan gelecek payın eşit değil performansa göre dağıtılmasını talep etti. 14 kulübün 11’i buna karşı çıkınca görüşmeler tıkandı.
Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, ve Tottenham, “Uluslararası yayın haklarının dağıtımında gösterilen performansa göre pay alınsın” fikrini beyan ettiler. Yüzde 35’lik payınsa lig sıralamasına göre bölüştürülmesini istedi. Şu an kulüpler toplam gelirin yüzde 50’si eşit şekilde, yüzde 25’i performansa göre, kalan yüzde 25’i de popülerlik oranına göre kulüplere dağıtılıyor. Britanya dışındaki yayın gelirleriyse 20 kulübe eşit şekilde dağılıyor.
Chelsea: 151 milyon sterlin
Manchester City: 146,9 milyon sterlin
Liverpool: 146,1 milyon sterlin
Tottenham: 145,4 milyon sterlin
Manchester United: 141,1 milyon sterlin
Arsenal: 139,6 milyon sterlin
Everton: 127,8 milyon sterlin
Southampton: 122,4 milyon sterlin
Bournemouth: 118,2 milyon sterlin
West Ham United: 116,6 milyon sterlin
Leicester City: 115,8 milyon sterlin
West Bromwich Albion: 114 milyon sterlin
Stoke City: 107 milyon sterlin
Swansea City: 103,1 milyon euro
Watford: 102,7 milyon sterlin
Burnley: 101,2 milyon sterlin
Middlesbrough: 98,8 milyon sterlin
Hull City: 97,3 milyon sterlin
Sunderland: 93,4 milyon sterlin
6 büyük kulüp “Premier Lig’i izleten bizleriz ve pastadan en büyük payı biz almalıyız” diyor. 3 küçük takım daha bunu desteklerken diğer 11 kulüp “Premier Lig’in rekabetçi olmasında bizim çok büyük payımız var, dağıtım eşit şekilde yapılmalı” diyor. Bugün toplanacak federasyon ve kulüpler bu konuyu tekrar masaya yatıracak. Ayrıca Facebook ve Amazon da Premier Lig yayın ihalesi için hazırlıklarına başladı.
U17 Milli Takımımız Hindistan’da düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda karşısında puan toplamak için ter dökerken geleceğin futbolcularını inceledik U17 Milli Takımımız, Mayıs ayında Hırvatistan’da düzenlenen 2017 U17 Avrupa...
Atletico Madrid, yeni stadında Barcelona taraftarlarını istemiyor!
Premier Lig’de yayın geliri dağılımı konusunda anlaşmazlık çözülemiyor
İş Bankası Maximum Kart’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Gamex 2017’yi 150 bin kişi ziyaret etti!
Kendini sakınmadan “büyük” futbolcuların arasındaydı, Real Madrid’le rekorlar kırdı, Twitter’da yapılan “Come to Besiktas” çağrısına dayanamayıp Türkiye’nin yolunu tuttu. Pepe ile Beşiktaş’tan çok daha fazlasını konuştuk! Çocukken futbolcu olma...
Bugün 41’inci yaşını kutlayan ve gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri olduğu tartışmaya kapalı olan El Fenomeno için sözü rakiplerine ve takım arkadaşlarına bıraktık GIANLUIGI BUFFON İtalya’nın Dünya Kupası...
Porto galibiyetinin yıldızı Cenk Tosun, tercih ettiği kokudan, en beğendiği kadın oyuncuya kadar favorilerini açıkladı Parfümde tercihim Nikos Sculpture En sevdiğim yemek mantı. Ev yemeği yoksa, zorda kalırsam Kentucky...
Copyright © 2015 - Four Four Two Türkiye
Yorum yapmak için giriş yapın Giriş